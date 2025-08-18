Cantabria continua sin incendios forestales activos y realiza labores preventivas y de extinción en León y Palencia

Fuego detenido en una ‘faja’, desbroce del terreno, realizado por bomberos forestales de Cantabria en Llánaves de la Reina - GOBIERNO DE CANTABRIA

El Gobierno asegura que todos los flancos "están controlados" y se continuará trabajando durante la noche

SANTANDER, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha informado de que la comunidad continua sin incendios forestales activos, y se encuentra realizando labores de extinción y preventivas en terrenos limítrofes con Castilla y León, y Palencia.

Asimismo, mantiene activa la situación 2 del Plan Territorial de Emergencias de Cantabria (PLATERCANT), y operativos el Centro de Coordinación Operativa (CECOP) y el Puesto de Mando Avanzado (PMA) para coordinar los trabajos de contención y la evolución tanto del fuego como de la meteorología.

Los efectivos han trabajado durante el día de hoy en Camaleño en dos flancos, en la zona más occidental donde, junto al operativo de Castilla y León, han realizado un cortafuegos con un tractor de cadenas, estableciendo una línea sólida de defensa. Según ha asegurado el Gobierno en un comunicado, en estos momentos, la situación en este incendio "está controlada".

En el Coriscao una cuadrilla de bomberos forestales está extinguiendo pequeños focos de manera manual en territorio de la provincia de León.

Es un área de orografía muy abrupta para la que el Gobierno de Cantabria ha solicitado la intervención de medios aéreos al Ministerio de Transición Ecológica (MITECO), sin que la niebla permita la intervención aérea por el momento.

Y en el flanco de San Glorio otros dos equipos de bomberos forestales del Ejecutivo han trabajado en Portillo de las Yeguas protegiendo un pinar con abundante masa forestal y realizando desbroces de vegetación y cortafuegos.

Ha acudido también a Llánaves de la Reina con el equipo de drones autonómico para reconocer la zona afectada por el fuego en esta localidad cercada por las llamas.

En la zona lindante entre Campoo de Suso y Palencia los efectivos de la Dirección General de Montes y Biodiversidad han extinguido uno de los focos que entraron desde la comunidad vecina y otro está ya controlado. En este último dos cuadrillas se encuentran realizando labores de remate del fuego.

CONTINUARÁN DURANTE LA NOCHE

El Ejecutivo regional ha señalado que durante la noche se va a continuar trabajando con ataques directos a los incendios y realizando labores de prevención hasta las 01.00 horas y, a partir de ese momento, los trabajos serán de vigilancia y control.

De madrugada integrarán el operativo en zona ocho agentes del Medio Natural y diez bomberos forestales.

Asimismo, el Gobierno ha indicado que la meteorología es favorable a los intereses del operativo con una importante bajada térmica tanto en zonas altas como en la parte baja de la comarca de Liébana, viento de componente norte muy débil y una humedad relativa muy elevada que supera el 87% en toda la comarca.

Similares condiciones presenta el sur de la comunidad, y se esperan para ambos territorios en la jornada de mañana, con probabilidad de precipitaciones débiles en el norte de la vertiente cántabra del incendio lindante con Camaleño.