Extinguido el incendio en Camaleño pero continúan los trabajos preventivos en los límites con León y Palencia

Imagen del fuego que se adentraba ayer en la vertiente cántabra de Picos de Europa desde los incendios en Castilla y León - 112 CANTABRIA

SANTANDER 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos forestales de Cantabria han extinguido esta pasada noche el incendio que afectaba al municipio de Camaleño tras extenderse desde los focos activos en la vertiente de los Picos de Europa en Castilla y León y, en estos momentos, no hay ningún incendio activo en la comunidad autónoma.

No obstante, los efectivos autonómicos continúan trabajando en labores preventivas en las áreas limítrofes con León y Palencia, y también colaboran con trabajos de extinción en los terrenos colindantes de ambas provincias castellanas.

Tras hacer un balance de situación a primera hora de este lunes, el Gobierno de Cantabria mantiene activo el nivel 2 del Plan Territorial de Emergencias de Cantabria (PLATERCANT) y operativos el Centro de Coordinación Operativa (CECOP) y el Puesto de Mando Avanzado (PMA) para coordinar los trabajos de contención y seguir la evolución tanto del fuego como de la meteorología.

El Ejecutivo ha detallado en un comunicado que en la zona de Remoña, territorio leonés, los efectivos cántabros, en colaboración con el operativo de extinción de Castilla y León, están efectuando un cortafuegos con un tractor de cadenas para evitar la propagación del incendio si se acercara a terreno cántabro de nuevo.

Y en San Glorio se va a realizar un segundo cortafuegos para proteger un pinar con mucha masa forestal.

Además, 28 bomberos forestales y seis agentes del Medio Natural del Gobierno de Cantabria trabajan también en apagar rescoldos y refrescar las zonas afectadas en la tarde-noche de este domingo en San Glorio (Vega de Liébana).

También durante la noche bomberos forestales y bomberos del Servicio de Emergencias de Cantabria, todos del Gobierno autonómico, han extinguido un incendio forestal que afectaba a Campoo de Suso y Valdeolea, y que había entrado en la región desde los incendios de Palencia.

En este foco, una cuadrilla de bomberos forestales cántabros realizan también labores de vigilancia y refresco del terreno afectado en territorio palentino.

El teleférico de Fuente Dé sigue cerrado de manera preventiva y el Ejecutivo continúa recomendando no realizar actividades deportivas y recreativas en la parte alta de Camaleño por la afección del humo y para no entorpecer los trabajos que tenga que realizar el operativo de emergencias.