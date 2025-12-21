Cantabria continúa este lunes en aviso amarillo por nieve y oleaje

Actualizado: domingo, 21 diciembre 2025 18:09
SANTANDER 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cantabria continuará este lunes, 22 de diciembre, en aviso amarillo (peligro bajo) por nieve y oleaje, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.

En concreto, este nivel de alerta por nieve estará activado desde las 12.00 horas hasta la medianoche en Liébana, el centro y valle de Villaverde, cuando se esperan acumulaciones de 5 y 4 centímetros en 24 horas, respectivamente. Los espesores estarán por encima de 900 metros, aunque la cota se situará a 700.

Y en el litoral, el aviso será por mar combinada del noroeste con olas de 4 a 5 metros que estará vigente entre las 11.00 y las 18.00 horas.

