Cantabria continuará este domingo en aviso por costeros

Archivo - Olas rompiendo en Santander.-ARCHIVO - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

SANTANDER 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cantabria continuará este domingo, 7 de diciembre, en aviso por fenómenos costeros adversos, que será de nivel naranja (riesgo importante) hasta las cuatro de la madrugada, cuando descenderá a amarillo (riesgo) hasta el mediodía.

En la primera alerta se espera mar combinada del noroeste con olas de 5 a 6 metros. Posteriormente, se prevé una mejora de la situación en el oleaje, que bajará de 4 a 5 metros.

La alerta por fenómenos costeros adversos en la franja litoral cántabra ha sido decretada desde este viernes por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

PRUDENCIA

Ante este pronóstico, el Servicio de Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria recomienda extremar la prudencia y solicita a la población que se aleje de malecones, playas, espigones y de otros lugares próximos a la línea de costa.

También que evite estacionar los vehículos en zonas que puedan verse afectadas por el oleaje y que respete en todo momento los cordones de seguridad y los vallados habilitados por las autoridades pertinentes.

Y debido a la previsión de fuertes rachas de viento se aconseja cerrar y asegurar puertas, ventanas o toldos; retirar macetas y todos aquellos objetos exteriores que puedan caer a la vía pública y provocar un accidente; evitar zonas boscosas; alejarse de cornisas, muros o árboles que puedan desprenderse; evitar pasar por edificaciones en construcción o en mal estado, y extremar las precauciones en los desplazamientos por carretera, fundamentalmente en viaductos y salida de túneles.

Ante cualquier incidencia hay que llamar lo antes posible al 112, indica en una nota de prensa.