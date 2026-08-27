Cantabria convoca ayudas para apoyar a las organizaciones agrarias y cooperativas en la tramitación de la PAC

Archivo - Susinos en una reunión con representantes de las OPAs y las cooperativas agrarias - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, destinará 115.000 euros a apoyar durante este año la labor que desarrollan las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAs) y las cooperativas para facilitar a agricultores y ganaderos la cumplimentación y presentación de las solicitudes de las distintas líneas de ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) financiadas por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

En concreto, de la cuantía de las ayudas, que se concederán mediante el procedimiento ordinario de concurrencia competitiva, 100.000 euros serán para las OPAs y 15.000 euros para las cooperativas agrarias.

La convocatoria, publicada este jueves en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), tiene el objetivo de financiar el asesoramiento y la colaboración con los profesionales y establece que serán subvencionables las actividades realizadas por las OPAS y cooperativas agrarias de asesoramiento y colaboración con agricultores y ganaderos para la correcta elaboración y presentación de las solicitudes correspondientes a las distintas líneas de ayudas financiadas por el FEAGA y el FEADER e incluidas en la Solicitud Única de 2026.

La cuantía final se calculará en función del número de solicitudes que cada entidad haya asesorado y tramitado, una vez acreditada la actividad realizada, y no podrá superar los 30 euros por solicitud.

Para justificar la actividad, las entidades deberán presentar, junto con la solicitud de subvención, un certificado emitido por su responsable en Cantabria en el que figure el número de solicitudes registradas, acompañado de la relación nominal de las solicitudes cumplimentadas por cada una de las líneas de ayuda en las que hayan colaborado.

El plazo para presentar las solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el BOC y deberán dirigirse a la consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación y presentarse a través del Registro Electrónico General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria o de cualquiera de los registros electrónicos previstos legalmente.

Las ayudas concedidas se abonarán antes del 31 de diciembre de 2026.

FACILITAR LA TRAMITACIÓN

En nota de prensa, la consejera del ramo, María Jesús Susinos, ha destacado la importancia de estas ayudas a la hora de respaldar el trabajo de asesoramiento y colaboración que realizan las organizaciones agrarias y cooperativas con los profesionales del sector durante la tramitación de las ayudas incluidas en la Solicitud Única de la convocatoria de 2026.

En este sentido, ha asegurado que su departamento está trabajando para que ningún profesional del sector deje de acceder a las ayudas que le corresponden por las dificultades que pueda encontrar en su tramitación, y para ello se ha contado con unas entidades que "conocen de primera mano la realidad del campo cántabro y que prestan un servicio cercano y especializado".

Y es que para la consejera, facilitar la tramitación de la PAC es también "facilitar la permanencia de la actividad agraria y ganadera en el territorio porque estas ayudas son fundamentales para la viabilidad económica de muchas explotaciones".

Con esta nueva convocatoria, ha asegurado, el Gobierno de Cantabria mantiene su apoyo a las entidades que colaboran directamente con agricultores y ganaderos en la gestión de la PAC y refuerza el acompañamiento al sector agrario cántabro para facilitar el acceso a los fondos europeos destinados al mantenimiento y desarrollo de la actividad agraria y ganadera.