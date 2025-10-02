Cantabria convoca ayudas por casi 104.000 euros para la realización de actividades culturales en el medio rural

Estas ayudas, destinadas a agentes culturales que desarrollan su actividad en el medio rural, pueden solicitarse desde este viernes 3

SANTANDER, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria ha convocado subvenciones, por importe de casi 104.000 euros, destinadas al fomento de la actividad cultural en áreas rurales.

Están dirigidas específicamente a los agentes culturales que desarrollan su actividad el medio rural "a fin de consolidar sus estructuras y fortalecer el tejido, así como dotarlos de instrumentos que faciliten la sostenibilidad de sus proyectos a largo plazo y mejoren la competitividad y empleabilidad en el sector", ha indicado el Gobierno en un comunicado tras la publicación este jueves de las bases reguladoras y la convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria.

Las ayudas pretenden desarrollar y reforzar sus capacidades y promover el trabajo en red para construir "un sector cultural sólido más allá de los grandes núcleos urbanos y contribuir de ese modo a incrementar la actividad cultural en el territorio, entendida como motor de cambio, dinamización, transformación social y garantía del pleno ejercicio de los derechos culturales de los ciudadanos que habitan nuestras zonas rurales".

Las subvenciones objeto de la convocatoria se destinarán a financiar los proyectos culturales que se celebren en el medio rural de Cantabria, comprendiendo aquellos municipios con una población inferior a 30.000 habitantes y una densidad inferior a los 100 habitantes por kilómetro cuadrado.

No se tendrá en cuenta el requisito de la densidad de población en los proyectos que se desarrollen en municipios de menos de 10.000 habitantes.

El proyecto que reciba la subvención deberá desarrollarse a partir del 1 de junio de 2025 y finalizar antes del 31 de diciembre de 2026 y el importe de la subvención no podrá superar el 80 por ciento del coste de la actuación.

Además, el importe a conceder no podrá ser inferior a 8.000 euros ni superior a 10.000 euros por proyecto.

El Gobierno cántabro valorará para el reparto de las ayudas la adecuación de la actividad a las finalidades de la convocatoria; su calidad, interés y singularidad, así como su carácter innovador; la viabilidad financiera, o el alcance poblacional de la actividad y del número de municipios beneficiados.

Las presentes ayudas, que están financiadas con fondos del Gobierno de España, se podrán solicitar en un plazo de 15 días hábiles desde este viernes, 3 de octubre.