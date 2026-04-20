Cantabria convoca ayudas a profesionales para la realización de giras musicales

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SANTANDER 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha publicado en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) de este lunes la resolución por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a profesionales, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de giras en materia musical.

Estas subvenciones suman 70.000 euros y cada interesado podrá solicitar ayuda para un proyecto, por lo que, si se formularan más, se entenderá como válida la última presentada.

Podrán ser beneficiarios de esta subvención las empresas privadas, ya sean personas físicas --empresarios individuales-- o personas jurídicas con forma societaria, que tengan su domicilio fiscal en Cantabria y que estén dadas de alta en el Impuesto de Actividades Económicas (I.A.E.) en el sector de actividad relacionado con las que son objeto de subvención y que desarrollen la actividad subvencionable en Cantabria, sin perjuicio de la realización de parte de la gira fuera del territorio de la Comunidad Autónoma.

Los criterios de valoración son el interés cultural y social del proyecto, así como su originalidad y creatividad, valorándose la innovación y los proyectos novedosos y diferentes.

Para valorar el interés cultural del proyecto se tendrá en cuenta su calidad, la contribución a la difusión de la música en la Comunidad Autónoma (actuaciones a realizar en Cantabria, participantes y técnicos de la región) y otros aspectos similares, el carácter innovador del proyecto, los valores sociales que aporta, las características del colectivo al que va dirigido, su posible impacto desde la perspectiva de género o la implantación en el medio rural.

También se evaluará el equipo artístico y técnico con el que cuenta el proyecto, el currículum (formación y experiencia) de las personas que realizan la labor artística y del equipo técnico puesto a disposición del proyecto.

La experiencia se valorará considerando aspectos como grabaciones editadas con depósito legal, publicaciones o páginas web de difusión de la música, conciertos, ferias y festivales nacionales o internacionales en las que haya participado, así como la inclusión en su equipo de artistas jóvenes.

Se analizará también la infraestructura técnica propia, especialmente que cuente con todos los elementos necesarios para realizar la gira y que estos sean propiedad del solicitante o entidad solicitante.

Se valorará la solvencia de los medios técnicos necesarios para la ejecución de la actividad, y se acreditará, mediante declaración responsable, enumerando los medios técnicos que van a ser utilizados.

Se tendrá en cuenta la coherencia del presupuesto presentado, así como la viabilidad económica de la propuesta con la adaptación a precios de mercado de los presupuestos presentados, ajustándose al gasto real; la correcta adecuación de las partidas contenidas en el presupuesto y la elaboración de éste con arreglo a los principios de economía y eficiencia, así como la correcta delimitación económica de todas las partidas para la realización de la actividad.

También, la justificación de las ayudas recibidas con anterioridad con especial atención a la calidad del gasto justificado o la aportación económica a realizar por el solicitante o la entidad solicitante, medida tanto en términos absolutos como en el porcentaje que supone con respecto al presupuesto total del proyecto.

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, contados desde el día siguiente al que se publique en el BOC el extracto de esta convocatoria, es decir, este 21 de abril.