Cantabria convoca un curso de formación para los nuevos aspirantes a auxiliares de Policía Local

Cantabria convoca un curso para capacitar a los nuevos aspirantes a auxiliares de Policía Local - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado hoy la resolución de la Consejería de Seguridad por la que convoca un curso de formación para la categoría de auxiliares de Policía Local en 2026.

Con él, el Gobierno regional pretende complementar la formación de quienes acceden al ingreso en este colectivo durante la temporada de verano, por aumento notorio de población de forma estacional o temporal, una vez superada la oposición.

En concreto, esta capacitación proporciona conocimientos básicos para las funciones de los auxiliares y refuerzos de la Policía Local en la estación estival, ha informado el Ejecutivo cántabro.

El curso busca formarles en funciones básicas; dotarles de conocimientos, herramientas y habilidades de organización policial para custodiar y vigilar bienes, servicios, instalaciones y dependencias municipales; capacitarles para tareas de auxilio a la ciudadanía y protección civil; enseñarles a ordenar, señalizar y dirigir el tráfico; y a velar por el cumplimiento de las ordenanzas y bandos municipales.

La duración será de 102 horas presenciales y se desarrollará entre el 4 de mayo y el 28 de mayo.

El horario del curso en su fase presencial será de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas.

Las temáticas versarán sobre el auxiliar y refuerzo de policía local (8 horas); la autoprotección (8 horas); el reflejo documental de la actuación policial (20 horas); la intervención policial (10 horas); las relaciones con la comunidad (8 horas); la prevención de riesgos laborales (8 horas); los primeros auxilios (20 horas); y el tráfico (20 horas).

Las solicitudes de inscripción se pueden remitir al ICAP (www.icap.cantabria.es) durante 10 días naturales, a contar a partir de este jueves 16.

Con una partida anual de más de 7.000 euros, este curso ha formado en 2024 y 2025 a una veintena de aspirantes a auxiliares de Policía Local procedentes de Ribamontán al Mar, San Vicente de la Barquera y Comillas, a los que se suman diez nuevos alumnos de la edición de este año, de Comillas, Medio Cudeyo, Ribamontán al Mar y Suances.

Esta actividad se incluye en la programación anual preparada por el Gobierno de Cantabria y destinada a mejorar la formación de los miembros de los Cuerpos de Policía Local de los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma.