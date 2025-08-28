Cantabria convoca una nueva edición de los Juegos Escolares para el próximo curso, con 35 disciplinas

Imagen de archivo de la inauguracion por la presdienta de Cantabria, Maria José Saénz de Buruaga, del campo de futbol de Bárcena de Pie de Concha - GOBIERNO DE CANTABRIA

Martínez Abad destaca la importancia de promover el deporte como algo "esencial" para el crecimiento personal y formativo de los escolares

SANTANDER, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha convocado, a través de la Consejería de Deporte, una nueva edición de los Juegos Escolares para el próximo curso 2025-2026, con 35 disciplinas deportivas, tanto en categoría masculina como femenina.

Según la orden de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte publicada este jueves en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), la participación es "voluntaria" y está abierta a los jóvenes escolarizados de hasta 18 años, integrados dentro de las estructuras de los centros escolares o de las entidades inscritas en el Registro de Entidades Deportivas de Cantabria.

Las categorías se dividen en Benjamín, que son los nacidos en los años 2016 y 2017; Alevín (2014 y 2015); Infantil (2012 y 2013); Cadete (2010-2011) y Juvenil, para aquellos nacidos antes de 2010 y hasta los 18 años.

Las disciplinas ofrecidas son ajedrez, atletismo, bádminton, baile deportivo, baloncesto, balonmano, béisbol, bolos, boxeo, ciclismo, fútbol, fútbol americano, gimnasia, golf, hockey hierba y sala, judo, kárate, kickboxing, montaña y escalada, motociclismo, natación, orientación, pádel, patinaje, petanca, remo olímpico y banco fijo, rugby, salvamento y socorrismo, surf, taekwondo, triatlón, tenis, vela, tenis de mesa, voleibol y voleibol playa.

La competición constará de una fase regional y de una nacional, convocada por selecciones autonómicas por el Consejo Superior de Deportes o las federaciones españolas respectivas.

Además, se contempla la constitución un Comité de Deporte en edad escolar, presidido por el director general de Deporte; e integrado por los titulares de la Jefatura del Servicio de Deporte, de la Jefatura de Negociado de Actividades y Deporte Escolar y dos representantes de las federaciones deportivas que participan en el Deporte en edad escolar.

El Comité podrá recabar los asesoramientos que estime oportunos y adoptará las medidas necesarias para el adecuado desarrollo y ejecución de lo previsto en la presente orden.

El consejero de Deporte, Luis Martínez Abad, ha subrayado que la actividad deportiva es "esencial para el crecimiento personal y formativo de los escolares".

En este sentido, ha indicado que toman parte en estos juegos cerca de 12.000 alumnos de todos los centros escolares de Cantabria, por lo que se trata de un "programa ambicioso que, además, requiere de un amplio dispositivo para su correcto desarrollo, y que necesita de la implicación de muchos como los centros escolares, federaciones, clubes deportivos, personal técnico, y familias, y esta orden ayuda a regular distintos aspectos de la compleja organización de esta competición".