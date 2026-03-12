Cantabria creará un comité sobre el impacto de la guerra y valorará tomar medidas cuando conozca el plan nacional

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga - GOBIERNO

SANTANDER, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria está evaluando el impacto que puede tener en la comunidad la guerra en Oriente Medio, en especial en la industria y en el sector primario, y construirá "de inmediato" un comité industrial para valorar posibles medidas, aunque considera que la situación requiere de un "una solución de país".

La presidenta, María José Sáenz de Buruaga, ha explicado que la situación. "Yo soy muy escéptica en cuanto a la utilidad y los resultados que tienen las conferencias de presidentes en nuestro país: sirven para otro tipo de cuestiones, sobre todo para que el presidente del Gobierno siga donde casi siempre está y de modo permanente, que es el anuncio después del que no hay absolutamente nada".

Y por ello ha reivindicado un plan "integral" desde el Gobierno central con medidas "coordinadas" para proteger a las familias y al tejido productivo --como bajar impuestos o corregir distorsiones regulatorias--. De este modo, será una vez conozca "el plan del Gobierno Sánchez" cuando la comunidad decida si es necesario complementarlo.

"Aquí no se trata de correr mucho, como pollo sin cabeza, ni de llegar primero. Se trata de ser eficaces y efectivos, de no solapar ayudas" para llegar "donde haga falta y donde otra administración no llega", ha defendido Buruaga.

No obstante, ha trasladado un mensaje de "serenidad, confianza y seguridad", porque "no estamos de brazos cruzados ni vamos a dejar de adoptar todas aquellas medidas complementarias que sean necesarias para llegar donde tenemos que llegar". Además, ha destacado que el Presupuesto de 2026, que espera que esté aprobado "a primeros de mayo", será el "instrumento necesario" para poder actuar en este sentido.

La presidenta, preguntada por los medios acerca de posibles medidas para paliar los efectos del conflicto bélico, ha reconocido que este tema ha "planeado constantemente sobre la mesa" en la reunión del Consejo de Gobierno de este jueves y que su Ejecutivo sigue el asunto "muy de cerca" y "con mucha preocupación".

Como ha señalado, la situación genera una "gravísima incertidumbre" y "volatilidad en los mercados, con el consiguiente aumento de precios" de la energía, el gas y los derivados del petróleo que ya se aprecia en los sectores productivos. También en Cantabria, que "no es una isla".

Por ello la comunidad está inmersa en la elaboración de un diagnostico de situación, para el que la Consejería de Industria, a través de la Sociedad para el Desarrollo Regional (SODERCAN), ha iniciado contactos con distintos clúster y organizaciones empresariales para conocer el impacto sobre el sector -marcado por la industria electrointensiva, que se ve afectada por el encarecimiento de la energía- y también en los autónomos, en el transporte y la logística.

En paralelo, la Consejería de Desarrollo Rural intensificará su "contacto permanente" con un sector "tan sensible" como el que conforman los ganaderos, pescadores y los productores agroalimentarios.

En todo caso, la presidenta ha insistido en que "sería bueno que el Gobierno de la nación, aparte de tener un plan y de poner medidas en marcha, también abra canales de coordinación" con las comunidades autónomas para actuar en la misma dirección.

"La colaboración y la coordinación en estos casos es absolutamente fundamental para multiplicar el impacto de las medidas" y "para llegar entre todos donde tenemos que llegar", ha defendido en declaraciones a los medios en el Gobierno, tras reunirse con la rectora de la Universidad de Cantabria, Conchi López.

Sin embargo, Buruaga ha lamentado que ve al Gobierno central "en el eslogan" y "más centrado en recaudar más en impuestos mientras las empresas y las familias pagan más". Por ello, ha defendido las propuestas trasladadas por el PP: "si el Gobierno de España no tiene un plan, nosotros sí lo tenemos y lo hemos puesto a disposición del Gobierno".

CONFERENCIA DE PRESIDENTES

Finalmente, la jefa del Ejecutivo cántabro ha discrepado de la necesidad de celebrar una Conferencia de Presidentes para abordar este asunto, como han pedido los mandatarios de Canarias y País Vasco, y en su lugar ha optado más bien por "un mecanismo de colaboración y trabajo conjunto".

"Yo soy muy escéptica en cuanto a la utilidad y los resultados que tienen las conferencias de presidentes en nuestro país", que "sirven para otro tipo de cuestiones, sobre todo para que el presidente del Gobierno siga donde casi siempre está y de modo permanente, que es en el anuncio después del que no hay absolutamente nada", ha argumentado Buruaga.