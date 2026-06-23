Cantabria culmina la implantación de puntos de recarga para vehículos eléctricos en los 102 municipios - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Roberto Media, ha participado este martes en Sarón, en Santa María de Cayón, en el acto de puesta en marcha de la tercera y última fase del programa de implantación de puntos de recarga para vehículos eléctricos impulsado por la empresa pública Gesvican, una actuación que permite completar la red prevista en los 102 municipios de Cantabria.

Con la activación de los cargadores en los 35 ayuntamientos incluidos en esta última fase, el Ejecutivo autonómico da por concluido este proyecto estratégico para fomentar la movilidad sostenible y facilitar la transición hacia un modelo de transporte más respetuoso con el medio ambiente, ha informado el Gobierno.

El consejero ha destacado que esta actuación representa "un paso decisivo" para garantizar que cualquier ciudadano, viva donde viva, pueda acceder a infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos en su propio municipio.

"Con esta última fase avanzamos hacia una región mejor conectada, más sostenible y preparada para afrontar los retos de la descarbonización y la movilidad del futuro", ha incidido.

La tercera fase ha supuesto una inversión de 1.019.735 euros (IVA incluido) y ha permitido la instalación de puntos de recarga semi-rápida en 35 municipios. Cada uno de estos equipos cuenta con capacidad para la conexión simultánea de dos vehículos y una potencia máxima de 22 kW por vehículo, permitiendo completar la carga de las baterías en un tiempo aproximado de entre una y dos horas.

Las actuaciones han incluido, además, la ejecución de todas las obras necesarias para su puesta en funcionamiento, como la urbanización de accesos y zonas de estacionamiento, así como la construcción de las acometidas eléctricas y las canalizaciones necesarias para garantizar el suministro energético.

Los municipios que forman parte de esta tercera fase son Alfoz de Lloredo, Bárcena de Cicero, Bareyo, Camargo, Campoo de Enmedio, Cartes, Castañeda, Castro Urdiales, Colindres, Entrambasaguas, Hazas de Cesto, Laredo, Limpias, Los Corrales de Buelna, Marina de Cudeyo, Penagos, Piélagos, Polanco, Potes, Reinosa, Ribamontán al Monte, Las Rozas de Valdearroyo, San Roque de Riomiera, San Vicente de la Barquera, Santa María de Cayón, Santander, Santillana del Mar, Santoña, Saro, Selaya, Suances, Torrelavega, Udías, Valdáliga y Villaescusa.

Por su parte, el alcalde de Santa María de Cayón, Francisco Javier Viar, ha agradecido al Gobierno esta nueva instalación. "El futuro pasa por los coches eléctricos por lo que estos puntos de recarga son tan importantes y nuestra idea es implantarlos en todas las localidades que conforman este municipio".

UNA INVERSIÓN DE MÁS DE 3,3 MILLONES DE EUROS

El programa se ha desarrollado en tres fases. La primera permitió la instalación de puntos de recarga en 37 municipios de menos de 5.000 habitantes en riesgo de despoblamiento, con una inversión de 932.325 euros, financiada parcialmente por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Asimismo, en esta fase se habilitaron puntos de recarga en los puertos autonómicos de San Vicente de la Barquera, Suances, Santoña, Colindres y Laredo, mediante una inversión de 444.700 euros cofinanciada por el Programa MOVES III.

Posteriormente, en diciembre de 2023, se adjudicó la segunda fase del proyecto por importe de 956.098 euros, que permitió extender esta infraestructura a otros 30 municipios cántabros. En conjunto, el Gobierno de Cantabria ha destinado 3.352.858 euros a la creación de una red de recarga que cubre la totalidad del territorio regional.

Toda la información relativa a la ubicación y características de los puntos de recarga puede consultarse a través del portal web puntosderecargacantabria.es, donde los usuarios disponen de un mapa actualizado de la red.

Con la finalización de este programa, la Consejería de Fomento cumple con el compromiso de seguir avanzando hacia una movilidad más limpia, eficiente y accesible para todos.