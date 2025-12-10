Cantabria defiende el papel protagonista de las regiones en la preparación de la UE ante crisis y amenazas

La consejera de Presidencia y Seguridad, Isabel Urrutia, en Bruselas - GOBIERNO DE CANTABRIA

Urrutia aboga por una estrategia comunitaria basada en la anticipación y prevención como medidas "clave" ante cualquier emergencia SANTANDER 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Seguridad, Isabel Urrutia, ha presentado este miércoles en el Pleno del Comité de las Regiones del Parlamento Europeo el dictamen sobre la Estrategia de Preparación de Europa y ha defendido el papel protagonista que deben tener las regiones y los entes locales comunitarios en la preparación de la Unión ante situaciones de crisis y amenazas.

"La preparación de Europa es hoy más necesaria que nunca, es urgente y su aprobación e implementación es imperiosa", ha subrayado Urrutia, quien ha valorado el dictamen comunitario elaborado durante los últimos siete meses en los que Cantabria ha actuado como representante del Comité de las Regiones para lograr una estrategia de preparación "más necesaria y perentoria que nunca en estos tiempos convulsos para la Unión".

Durante su intervención, de la que ha informado el Gobierno regional, la consejera ha defendido el papel protagonista que deben tener las regiones y entes locales de la Unión Europea en la configuración de la estrategia de preparación de Europa y ha destacado que "estamos más unidas que nunca ante lo que tiene que ser y cómo se tiene que ejecutar y articular la preparación", al tiempo que "hemos sido capaces de ponernos de acuerdo, de ceder, de aportar y de enriquecer el documento, a pesar de nuestras diferencias políticas, territoriales, sociales y económicas".

Se ha mostrado partidaria de hacer frente a las crisis y amenazas que "nos puedan afectar" desde una Unión Europea "preparada" y bajo la anticipación y prevención, dando a las regiones y a los entes locales un papel protagonista.

"Somos el primer contacto con el ciudadano. Estamos cuando más nos necesitan, tenemos competencias y gestionamos servicios públicos esenciales, además de llevar muchos años preparando nuestro territorio, anticipándonos a las amenazas, en algunos casos, haciéndolo solos y sin financiación, por lo que nuestra experiencia y participación es esencial", ha subrayado la consejera cántabra, en alusión a papel de las regiones y entes locales de la Unión Europea en la arquitectura democrática y administrativa de la Unión.

De igual modo, ha apostado por la anticipación y la prevención como medidas clave para preparar a la Unión Europea ante cualquier situación de crisis o amenaza bajo el prisma de los principios de resiliencia mutua y de doble uso.

Para ello, la preparación "debe ir en ambos sentidos", desde las instituciones, las administraciones, los poderes públicos, las empresas del sector privado y los medios de comunicación hacia la sociedad y los ciudadanos con el fin de "concienciarles de los riesgos que nos acechan", al tiempo que ayudarles a auto cuidarse porque, en su opinión, "es la mejor forma de prevención de cualquier emergencia o crisis y en especial, en el caso de los más vulnerables, a los que este dictamen presta especial atención.

Así, la también titular de Presidencia del Gobierno de Cantabria ha apostado por la puesta en marcha de una serie de medidas clave para afrontar todas las fases de la preparación, incluida la recuperación, tales como la creación de un mapa de riesgos europeo, una escuela europea de riesgos y crisis y una red europea de regiones afectadas por catástrofes, así como otorgar una mayor importancia al mecanismo europeo de respuesta y potenciar el Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea (REScEU).

Para Urrutia, "la seguridad de Europa pasa por la implicación de todos porque es la única forma de que podamos garantizar nuestra libertad. Sin seguridad, no hay libertad".

Para ello, ha apostado por impulsar la transferencia del conocimiento y de la información de doble dirección, en ambos sentidos, de lo local a lo nacional y europeo y al revés.

También se ha mostrado partidaria de activar sectores clave que previenen las crisis, como el sector primario, y garantizar los suministros básicos a los ciudadanos "en todo momento", además de simplificar los procedimientos administrativos y "ser más flexibles" en la contratación en tiempos de crisis y emergencias con el fin de ser eficientes.

De igual modo, ha abogado por construir un sistema de comunicación común "para todos, interconectado e infalible" con el fin de garantizar una comunicación continua, segura y fluida entre todos los agentes implicados.

El dictamen ha sido aprobado por unanimidad y la consejera ha recibido la felicitación de la presidenta del Comité de las Regiones, Kata Tutto. Ya en la Comisión NAT (Recursos Naturales) el dictamen recibió el apoyo unánime de todos los miembros.