Cantabria defiende reforma de la financiación autonómica basada en la multilateralidad y el coste efectivo de servicios en un encuentro en la UIMP - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Financiación Autonómica, Luis Ángel Agüeros (PP), ha defendido una reforma de la financiación autonómica basada en la multilateralidad y el coste efectivo de los servicios, al tiempo que ha rechazado el modelo planteado por el Gobierno de España (PSOE-Sumar) al considerar que "se han elegido criterios para favorecer a un territorio en concreto", mientras Cantabria percibiría "cero euros" de los 21.000 millones adicionales previstos.

Agüeros se ha pronunciado así en la inauguración este lunes en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) del encuentro 'La reforma de la financiación autonómica: qué cambiar y mantener en el nuevo sistema', organizado por el Gobierno regional y la Universidad de Cantabria para analizar durante dos jornadas los principales retos del modelo de financiación autonómica.

Durante su intervención, ha reiterado la posición del Gobierno de Cantabria frente a la propuesta planteada por el Ejecutivo central. "El Parlamento de Cantabria se ha pronunciado y el Gobierno también de manera inequívoca en contra de esta propuesta de modelo que se ha negociado de manera unilateral solo con un grupo parlamentario (Esquerra Republicana) y que se pretende hacer extensivo al conjunto del país", ha afirmado.

El consejero ha explicado que el rechazo del Ejecutivo autonómico responde a que "se han elegido criterios para favorecer a un territorio en concreto" y ha recordado que, con el reparto planteado por el Gobierno de España, "de 21.000 millones que se ponen encima de la mesa, Cantabria percibe cero. Entonces, no podríamos estar de acuerdo de ninguna manera. Es inaudito", ha subrayado.

En este contexto, Agüeros ha señalado que el objetivo del encuentro organizado en la UIMP es abrir un espacio de análisis técnico y académico sobre la reforma del sistema. "Lo que hemos buscado con la organización de este curso es traer ponentes de otras comunidades autónomas para poner encima de la mesa las irregularidades de esta propuesta y que hay que volver a la senda de la multilateralidad y la negociación de los criterios de financiación entre todos los territorios", ha explicado.

Asimismo, ha defendido que cualquier reforma debe atender al coste real de los servicios públicos que prestan las comunidades autónomas. "El sistema más justo es aquel que se acerca a pagar aquello que realmente cuestan los servicios", ha afirmado, recordando que Cantabria soporta mayores costes derivados del envejecimiento de la población, la dispersión territorial, la orografía, el transporte escolar o el mantenimiento de infraestructuras sanitarias de referencia como el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

El consejero ha enfatizado que estos principios, "que son y recogen la realidad de Cantabria", cuentan con el respaldo del Parlamento autonómico, que durante el último Debate sobre la Orientación Política del Gobierno aprobó dos propuestas de los grupos de la oposición (PRC y PSOE) en defensa de una financiación basada en la multilateralidad, el coste efectivo de los servicios, la dispersión de la población y las singularidades territoriales de la comunidad autónoma.

Preguntado por los medios de comunicación por el Decreto aprobado para las entregas a cuenta del sistema de financiación, Agüeros ha confiado en que el Gobierno de España las actualice durante el próximo mes de julio, aunque ha criticado el retraso acumulado.

"En julio nos pagarían los atrasos de marzo a julio, luego agosto y septiembre y a partir de septiembre ya vendrán las cantidades actualizadas", ha explicado.

En su opinión, "es otro de los ejemplos de maltrato del Gobierno central a los territorios", al considerar que esas cantidades "son de los cántabros" y su demora obliga a la comunidad autónoma a recurrir a financiación a corto plazo y asumir costes financieros innecesarios.

Durante la primera jornada del encuentro, el director general de Economía y Financiación Autonómica, Javier Vidal Campa, ha sido el encargado de la ponencia inaugural en la que ha dado cuenta del trabajo desarrollado por la Consejería sobre la reforma de la financiación autonómica.

También se ha impartido la ponencia 'La cara y la cruz de la propuesta para el nuevo Modelo de Financiación Autonómica', y en la sesión de tarde se celebrará la mesa redonda 'El principio de Ordinalidad en la Financiación Autonómica'.

PROGRAMA DEL ENCUENTRO

El encuentro reúne durante dos jornadas a especialistas en financiación autonómica, representantes institucionales y expertos del ámbito universitario para analizar la evolución del modelo vigente y debatir propuestas de reforma desde una perspectiva jurídica, económica y financiera.

Para la jornada de este martes, 30 de junio, se celebrarán las mesas redondas 'Cestas de impuestos, competencia fiscal y cooperación entre administraciones' y 'Las Comunidades Autónomas ante la nueva financiación autonómica', así como la clausura.