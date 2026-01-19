Cantabria despide al productor teatral Juanjo Seoane: "La escena está de luto"

Juanjo Seoane - PALACIO DE FESTIVALES

SANTANDER 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cantabria despedirá este martes en un funeral al productor teatral santanderino Juanjo Seoane, Medalla de Oro de las Bellas Artes en 2014, que falleció este domingo a los 86 años.

Seoane dedicó medio siglo de vida al mundo del teatro y la escena y recibió numerosos reconocimientos, como el Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid en Teatro en 2010, el Premio CERES a la mejor trayectoria empresarial en 2012 y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.

Además, en Cantabria recibió el Emboque de Oro, en 2007, y el Premio Hermanos Tonetti.

Entre las producciones en las que participó a lo largo de su trayectoria destacan montajes como 'Isabel, reina de corazones', 'La violación de Lucrecia', 'Un tranvía llamado deseo', 'El pisito', 'West Side Story', 'El retrato de Dorian Gray', 'Dulce pájaro de juventud', 'Fortunata y Jacinta', o 'Rosas de Otoño', además de la Medea con Montserrat Caballé y José Carreras en el Teatro Romano de Mérida.

Además, trabajó con importantes actrices y actores, entre ellos Nuria Espert, Amparo Rivelles, Concha Velasco, Analía Gadé, Berta Riaza, María Fernanda D'Ocón, Adolfo Marsillach, José Luis Pellicena, Nati Mistral, Conchita Montes, Víctor Valverde, Vicente Parra, Aurora Redondo, María Jesús Valdés, entre muchos otros.

Es por ello que algunas autoridades y entidades cántabras han querido trasladar su pesar por el fallecimiento. La presidenta de la comunidad, María José Sáenz de Buruaga, publicó ayer en sus redes sociales que "la escena española y cántabra está de luto por el fallecimiento de Juanjo Seoane, persona imprescindible del teatro y Medalla de Oro de las Bellas Artes".

También la alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha lamentado el fallecimiento del productor teatral, al que ha calificado como "uno de los grandes nombres de las artes escénicas españolas, muy querido por los santanderinos y que siempre llevó a la ciudad en su corazón. Su legado permanecerá siempre con nosotros", ha publicado junto a una foto de ambos.

El Palacio de Festivales de Cantabria también ha querido decir adiós a Juanjo Seoane, "uno de los grandes productores de teatro de las artes escénicas españolas".

"Hoy el mundo del teatro está de luto", ha publicado, recordando que muchas de sus producciones pasaron por el Palacio, como 'La violación de Lucrecia' o 'Un tranvía llamado deseo'.

El funeral se celebrará este martes, a las 16.00 horas, en la parroquia del Santísimo Cristo de Santander, seguido de su inhumación en el panteón familiar del cementerio de Ciriego.