Cantabria destina 2,4 millones de euros para impulsar la empleabilidad juvenil

Archivo - Fachada de una Oficina de Empleo de Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

SANTANDER 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha puesto en marcha una nueva convocatoria del programa 'Jóvenes con Talento', dotada con 2,4 millones de euros, con el objetivo de impulsar la empleabilidad juvenil mediante contratos de práctica profesional.

En un comunicado, el Ejecutivo ha informado de que la convocatoria se integra en el II Plan de Empleo Joven de Cantabria, una herramienta estratégica para impulsar la inserción laboral de las personas jóvenes, reducir las barreras de acceso al mercado de trabajo y favorecer la retención y desarrollo del talento en la región.

La iniciativa está dirigida a entidades del sector público institucional y a entidades sin ánimo de lucro que desarrollen su actividad en la región.

El programa busca generar oportunidades reales de empleo para jóvenes cualificados que necesitan adquirir experiencia profesional relacionada con su formación.

La convocatoria se enmarca en la estrategia de Garantía Juvenil y está cofinanciada en un 60% por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) 2021-2027, dentro de las actuaciones destinadas a mejorar el acceso al empleo de los jóvenes.

El presupuesto total se distribuye entre 1,5 millones de euros para entidades del sector público institucional y 900.000 para entidades sin ánimo de lucro, incluidas corporaciones de derecho público.

Las ayudas financiarán los costes salariales y de Seguridad Social derivados de contratos formativos para la obtención de práctica profesional con una duración de 12 meses a jornada completa.

Las cuantías de subvención podrán alcanzar hasta 38.902,50 euros anuales por contrato, en función del grupo de cotización de la persona contratada.

Podrán participar jóvenes desempleados inscritos en el Servicio Cántabro de Empleo y beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, favoreciendo especialmente a quienes presentan mayores dificultades de acceso al empleo.

El programa contempla además acciones de orientación, formación complementaria y seguimiento individualizado para reforzar la empleabilidad de las personas participantes.

El consejero de Industria y Empleo, Eduardo Arasti Barca, ha destacado que esta iniciativa "pretende ofrecer a los jóvenes experiencia laboral en aquello para lo que se han formado, favoreciendo su desarrollo profesional y mejorando sus oportunidades de inserción laboral en Cantabria".

Las entidades interesadas podrán presentar sus solicitudes por vía electrónica durante un plazo de diez días hábiles desde la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria.