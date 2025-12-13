Cantabria destina 250.000 euros en ayudas para actividades municipales de impulso al comercio minorista - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Comercio, ha informado a los ayuntamientos beneficiados sobre la resolución de las ayudas a entidades locales para realizar actividades de impulso del comercio minorista, con una inversión de 250.000 euros.

Esta convocatoria de la General de Comercio y Consumo ha incrementado la cuantía destinada a los ayuntamientos de Castro Urdiales y Potes, y ha incorporado a la Junta Vecinal de Somo, que ha obtenido una cuantía de 2.632 euros para los proyectos 'Jornadas de los Caricos' y 'Comercio hace ciudad'.

Las ayudas, otorgadas en régimen de concurrencia competitiva, están destinadas a sufragar los gastos en los que incurren las entidades locales de Cantabria para la ejecución de programas y actividades de animación y de estímulo e impulso del comercio minorista, ha informado el Ejecutivo autonómico.

En la zona oriental destaca el Ayuntamiento de Castro Urdiales, con un incremento en la subvención de hasta 13.654 euros para las campañas 'Apoyo al comercio de Navidad' y 'Noche en Blanco', así como el desfile benéfico 'Castro Moda'.

Y en la occidental, Potes, cuya cuantía recibida ha aumentado hasta los 19.360 euros para la celebración de la campaña de bonos 'Potes Suma', el concurso de escaparates y decoración navideña y diferentes actividades infantiles.

La partida más grande será para el Ayuntamiento de Santander, que ha recibido una ayuda de 31.658 euros para dinamización comercial, entre las que destacan el concurso de escaparates 'Santander es pasión', el 'Desfile de verano del comercio de Santander 2025', varias rutas comerciales y la decoración del mercadillo de Navidad.

En segundo lugar aparece el Ayuntamiento de Torrelavega, que ha recibido una dotación de 30.758 euros para proyectos, entre los que destacan el 'Concurso de escaparates del comercio de Torrelavega' y la campaña 'Bono 39300 2024'.

También resaltan el Ayuntamiento de Corvera de Toranzo, que ha obtenido una subvención de 17.255 euros para diferentes proyectos y el Ayuntamiento de Reinosa, que ha recibido 24.456 euros para campañas, ferias y un concurso.

En el caso de Colindres, la cuantía es de 8.102 euros para las campañas de dinamización comercial 'Compro en casa' y 'Colindres, centro comercial abierto'.

En cuanto al Ayuntamiento de Ampuero, ha recibido 13.654 euros para campañas como la de Navidad, 'La noche de Samuin 2024' y 'Carnaval 2025'.

Por su lado, el Ayuntamiento de Santa María de Cayón ha recibido 10.593 euros para la Feria del Stock y el proyecto 'Cayón Global Festival'.

En el Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana, la subvención al comercio minorista asciende a 15.454 euros para la campaña 'Bono 5 Bezana' y la Feria Nacional del Queso y el Vino, entre otras.

Astillero ha recibido 7.952 euros para la puesta en marcha de campañas de fomento del comercio local, entrega de premios y concursos.

Mientras tanto, el Ayuntamiento de Piélagos ha obtenido 10.053 euros para el proyecto 'Bono consumo comercio y hostelería de Piélagos'.

Por su parte, el Ayuntamiento de Laredo ha obtenido 1.700 euros para festivales, galas y concursos de promoción del comercio local.

En el litoral occidental, Comillas cuenta con una subvención de 5.000 euros para los proyectos 'Dinamización comercial en Navidad' y 'VII Campaña Comillas Vale por Cinco'.

El consejero del ramo, Eduardo Arasti, ha destacado la importancia de estas ayudas para seguir con el objetivo de dinamizar el comercio minorista de la mano de entidades locales, que, en su opinión, "son quienes mejor conocen las necesidades y retos del sector".