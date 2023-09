Cantabria detecta ocho casos sospechosos de enfermedad hemorrágica epizoótica en cinco ganaderías

De confirmarse, se aplicarán medidas como restricción de movimientos en torno a los focos o extremar la desinfección del transporte



TORRELAVEGA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha enviado al laboratorio muestras de ocho vacas sospechosas de tener la enfermedad hemorrágica epizoótica, pertenecientes a cinco ganaderías diferentes de la comunidad.

Aún no se han recibido los resultados pero los animales --vacuno de carne-- presentan cuadros clínicos compatibles con el virus y se cree que podrían estar infectados dado el aumento de casos que se está produciendo en otras comunidades.

Así lo ha indicado este lunes el consejero de Ganadería, Pablo Palencia, que ha llamado a "no generar alarma cuando aún no tenemos confirmación" y ha destacado que en otras ocasiones ya se han analizado muestras remitidas a laboratorio que han dado negativo, si bien en esta ocasión todo apunta a que serán positivas porque hay casos en otros puntos del país y "tarde o temprano esperamos que llegue".

Es por ello que el consejero ha convocado esta tarde, a las 16.00 horas, a varios representantes del sector ganadero, como las organizaciones de la Mesa Agraria y otras de productores y profesionales, como el Colegio Oficial Veterinario de Cantabria.

En esa reunión el titular de Ganadería informará a estos colectivos de la situación de la enfermedad --transmitida por un mosquito-- en otras comunidades y en Cantabria y de las recomendaciones a adoptar para minimizar el foco y tratar a los animales infectados.

Y es que, en el momento que se confirme la existencia de algún caso en Cantabria, se comenzarán a aplicar medidas como la restricción de movimientos alrededor de los focos o extremar la desinfección del transporte tanto de animales como de personas.

Como ha explicado Palencia, en estas situaciones se debe ser "cauto, pero eficaz", y "rápidos" para minimizar el foco. No obstante, ha aclarado que la enfermedad hemorrágica epizoótica es una enfermedad vírica que no afecta a las personas ni al consumo de los productos, solo al ganado vacuno y a los rumiantes silvestres, pero no es mortal --el índice de mortalidad es "muy pequeño", ha dicho--.

Así, ha recomendado a los ganaderos que detecten síntomas en sus animales que llamen al veterinario porque se puede tratar, "no es una enfermedad de declaración de sacrificio obligatorio ni de vacío sanitario".

"Cuanto antes se diagnostique, mayor beneficio para todos, porque aislar el foco es la medida más importante para que no existan restricciones y no perjudique a otros ganaderos", ha advertido el consejero, que ha destacado que Cantabria tiene una cabaña ganadera "muy saneada", con un índice "muy bajo" de enfermedades como brucelosis o tuberculosis.

Palencia ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios en una rueda de prensa en la que se ha presentado el Concurso Regional de Ganado Frisón que se celebrará el sábado en el Mercado Nacional de Ganados de Torrelavega "extremando las medidas higiénico sanitarias" en el transporte de los animales para evitar propagar la enfermedad.

Además, ha apuntado que ésta afecta en mayor medida al ganado vacuno de carne que al de leche por las medidas de bienestar animal y de refrigeración que tienen estas explotaciones, que minimiza el efecto de los mosquitos causantes.