Cantabria dice que la carta del Gobierno para cerrar pisos turísticos es "una ocurrencia" con "tintes amenazantes"

Lamenta que las CCAA no tienen "ni idea" de los planes de vivienda anunciados tras "prácticamente un año" sin reunirse con la ministra

SANTANDER, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda de Cantabria, Roberto Media (PP), ha criticado la carta remitida este lunes por el Gobierno central a las comunidades autónomas en la que les pide cerrar los pisos turísticos ilegales, ya que la considera "una ocurrencia" y que, además, tiene "tintes amenazantes".

Asimismo, ha subrayado que en la misiva "no viene ninguna identificación" de las viviendas que habría que cerrar a pesar de que este martes el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha señalado que son 955 las viviendas turísticas ilegales que los portales inmobiliarios retirarán "en las próximas fechas".

Al respecto, Media ha exigido conocer con detalle el nuevo Plan de Vivienda del Ejecutivo, aunque achaca los anuncios realizados por el Ejecutivo central a que el presidente Pedro Sánchez y la ministra del área, Isabel Rodríguez, "cada día que tienen un acto se sacan de la chistera una nueva ocurrencia" que "no han consultado con nadie".

"Se ve que ayer el Partido Socialista tenía un mitin propio interno de ellos, el presidente Sánchez tenía que dar alguna noticia. Claro, como de la corrupción es un tema que habitualmente no le gusta hablar, pues habla y se saca de la chistera cuestiones como la que ayer hizo", ha lamentado el consejero al ser preguntado por la carta recibida del Ministerio.

Según ha dicho, en ella se indica que en posteriores fechas se remitirá la identificación de las instalaciones turísticas que se deberían cerrar. "Se ve que corría demasiado prisa el hacer esa carta para contarlo luego en ese mitin político del señor Sánchez", ha apostillado, añadiendo que los consejeros del área no tienen "ni idea" de ese plan al margen de lo que publican los medios de comunicación, porque llevan "prácticamente un año" sin reunirse con la ministra.

"Es una vergüenza", ha denunciado el consejero, que también ha apuntado que "resulta curioso" que pidan cerrar esos pisos a los consejeros de vivienda y no a los de turismo. "Entiendo yo que igual a quien hay que mandárselo al consejero de Turismo, supongo, porque ya me contarán cómo voy a cerrar yo los pisos turísticos sin tener competencia en turismo. Estas son de las gracias que hace el señor Sánchez cuando tiene un mitin y tiene que ir a contar una historia", ha lamentado en declaraciones a los medios esta mañana en Piélagos, donde ha acudido a inaugurar una mejora ambiental en el monte La Picota.

Al hilo, ha respondido al delegado del Gobierno en Cantabria, que previamente ha ofrecido una rueda de prensa sobre este asunto, y ha cuestionado que conozca "algo" del Plan de Vivienda.

"Nosotros no nos hemos reunido, ni nos ha dado un borrador, ni nos ha dado nada de nada. Y me extraña a mí que el delegado, que lo único que necesita es tener una rueda de prensa todos los días para hablar de algo, lo conozca", ha replicado Media.

En todo caso, ha pedido a Casares que, si tiene ese Plan de Vivienda, se le haga llegar esta tarde y "mañana ya les podré contestar si me gusta o no me gusta".

Y aunque ha señalado que "no podemos estar de acuerdo en algo que desconocemos, lo que sí que tenemos claro es que la Ley de Vivienda del señor Sánchez es una desgracia para los españoles". Por ello, ha reiterado que Cantabria no va a declarar las zonas tensionadas que recoge esta norma "mientras gobierne el PP".

"Yo tengo un hijo de 17 años y no le voy a arruinar su futuro. Yo tuve en mi época capacidad para comprar una vivienda, mi hijo no la va a tener si no se la compro yo", ha expuesto.

"TINTES AMENAZANTES"

Además, Media ha asegurado que los consejeros han recibido una carta con "tintes amenazantes que se los puede guardar la señora ministra", a la que ha trasladado que "las políticas de vivienda acertadas son las del PP".

En este sentido, ha aludido a un estudio de la Universidad de Cantabria que refleja que "donde se han aplicado las políticas socialistas, han arruinado el futuro de los ciudadanos". Por ejemplo, señala que en lugares como Barcelona hay una vivienda en alquiler por cada 400 solicitudes.

"Si voy a alquilar una vivienda y tengo 400 posibilidades para alquilarla, ¿voy a bajar el precio? Esas son las políticas desfasadas y desnortadas del Gobierno de España. A nosotros que no nos busquen y las amenazas que se las guarden", ha sentenciado el consejero.