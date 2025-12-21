Cantabria está este domingo en aviso por nieve y olas de hasta 5 metros

Una carretera nevada en la estación de esquí y montaña de Alto Campoo, a 5 de diciembre de 2023, en Brañavieja, Cantabria (España).

SANTANDER 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El sur de Cantabria está este domingo, 21 de diciembre, en aviso amarillo (peligro bajo) por nieve, mientras que el litoral lo está por olas de 4 a 5 metros y mar combinada del noroeste.

Este nivel de alerta por nieve estará vigente hasta las 18.00 horas cuando se espera una acumulación de 5 centrimétros en 24 horas por encima de 900 metros.

Y en el litoral, el aviso por fenómenos costeros adversos estará activo hasta las 18.00 horas del lunes 22, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.