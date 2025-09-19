Cantabria, donde más subió el precio medio de la vivienda libre en el segundo trimestre, un 13,8%

MADRID/SANTANDER 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha sido la comunidad autónoma donde más subió en el segundo trimestre el precio medio de la vivienda libre, un 13,8 por ciento, 3,4 puntos porcentuales más que a nivel nacional (+10,4%), según datos de la estadística sobre el valor tasado de la vivienda del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Así, en la comunidad el precio medio de la vivienda libre se situó en el periodo abril-junio en los 1.851,3 euros por metro cuadrado frente a los 1.772,8 que costaba en el primer trimestre, lo que representa un repunte del 4,4%, también la mayor por CCAA junto a la Comunidad de Madrid, con la misma subida.

Dicho incremento trimestral está 1,4 puntos por encima que el experimentado a nivel nacional (+3%).

El valor medio del metro cuadrado de la vivienda libre de hasta cinco años de antigüedad se situó en Cantabria en los 1.953,5 euro/m2, un 8,4% más que en el segundo trimestre de 2024, por debajo del incremento anual a nivel nacional (+10,1%).

En comparación con el primer trimestre del año, cuando el precio era de 1.907,3 euro/m2, se ha encarecido un 2,4%, también menos que en España (+3,5%).

En el caso de las viviendas de más de cinco años, el precio medio ascendió en Cantabria en el segundo trimestre a los 1.848,9 euros/m2, un 13,9% más que en el mismo periodo del año anterior, el mayor crecimiento anual por comunidades --3,4 puntos por encima del registrada en el conjunto del país-- y también en comparación con el primer trimestre (+4,5%; 2,9% a nivel nacional).

Además, ha crecido por encima de la media nacional el precio tasado de la vivienda protegida en el segundo trimestre en comparación con el mismo de 2024, un 2,6%, hasta los 1.122,4 euro/m2 (1,6% en el conjunto de España). Frente al primer trimestre, la subida en la comunidad ha sido del 0,8%, por debajo de la media (1,5%).

Finalmente, el número de tasaciones inmobiliarias utilizadas para realizar el cálculo de los precios de la vivienda en Cantabria fue de 2.260.

De los cuatro municipios cántabros con más de 25.000 habitantes, el más caro en el segundo trimestre fue Castro Urdiales, con 2.515.7 euros/m2, seguido de Santander (2.331,8); Camargo (1.817,8), y Torrelavega (1.294,1).