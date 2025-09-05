Cantabria, donde menos sube el precio de la vivienda libre en el segundo trimestre, un 10,8%

Archivo - Vivienda en Cantabria - AYUNTAMIENTO DE NOJA - Archivo

El de la nueva aumentó un 5,4% interanual y el de la usada un 11,7%

SANTANDER, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda libre en Cantabria creció de media un 10,8 por ciento en el segundo trimestre del año en relación al mismo periodo de 2024, la menor subida de las comunidades autónomas y casi dos puntos por debajo de la media nacional del 12,7%, según el Índice de Precios de Vivienda (IPV) del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicado este viernes.

En tasa trimestral (segundo trimestre de 2025 sobre el primero del año), el precio aumentó un 2,2% en la región, la octava mayor subida por comunidades.

Por tipo de vivienda, el precio de la nueva en la comunidad autónoma subió un 5,4% en el segundo trimestre del año en comparación con el periodo abril-junio de 2024, y el de la vivienda usada se disparó un 11,7%.

Respecto al trimestre anterior, el precio medio de la vivienda nueva en Cantabria subió un 2,9% y el de segunda mano, un 4,1%.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, el precio de la vivienda libre se disparó un 12,7% en el segundo mestre del año en comparación con el mismo periodo de 2024, registrando así su mayor alza interanual desde el inicio de la serie histórica, en el primer trimestre de 2007, cuando subió un 13,1%.

Con la subida del segundo trimestre, superior en medio punto a la experimentada en los tres primeros meses del año, el precio de la vivienda libre acumula 45 trimestres consecutivos de alzas interanuales.

Según Estadística, el precio de la vivienda nueva subió un 12,1% interanual en el segundo trimestre, una décima menos que en el trimestre anterior, mientras que el precio de la vivienda usada se disparó un 12,8%, tasa medio punto superior a la del trimestre previo y la más elevada en 18 años, concretamente desde el primer trimestre de 2007.

Todas las comunidades y las dos ciudades autónomas presentaron en el segundo trimestre tasas interanuales positivas en el precio de la vivienda libre y todas además fueron de dos dígitos.

Las mayores subidas de precios se produjeron en Murcia, con un alza del 14,6%; Aragón y La Rioja (+13,7%); Castilla y León y Andalucía (+13,6%), y Asturias, que elevó sus precios un 13,5% en relación al segundo trimestre del año pasado.

Por su parte, los incrementos más moderados en el precio de la vivienda libre se dieron en Cantabria (+10,8%), Castilla-La Mancha (+11,3%); Canarias y Cataluña (+11,6%), y Baleares (+11,7%).

En tasa trimestral (segundo trimestre sobre primer trimestre), el precio de la vivienda libre aumentó un 4%, medio punto superior a la del trimestre anterior y la más elevada desde el segundo trimestre de 2015, cuando repuntó un 4,2%.

Con la subida registrada entre abril y junio, el precio de la vivienda libre encadena seis trimestres consecutivos de alzas.

Por tipo de vivienda, el precio de la vivienda nueva subió un 2,6% trimestral, frente al incremento del 5,5% del trimestre anterior.

Por su parte, el precio de la vivienda de segunda mano aumentó un 4,2% en comparación con el primer trimestre del año, tasa un punto superior a la del trimestre anterior y la más alta desde el segundo trimestre de 2015, cuando el precio subió un 4,6% trimestral.