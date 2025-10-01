Cantabria elogia a los mayores por su "experiencia, memoria y trabajo dedicado a los demás"

La consejera en los actos por el Día del Mayor - GOBIERNO

El Gobierno se suma al Día de los Mayores en Ribamontán al Mar

SANTANDER, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha elogiado a las personas mayores por su "experiencia, memoria y trabajo dedicado a los demás", según ha reconocido la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río, este miércoles durante su participación en el Día de los Mayores en Ribamontán al Mar.

En la cita, celebrada en la localidad de Suesa y que ha coincidido además con el Día Internacional de las Personas Mayores, ha destacado el valor que supone este colectivo, y ha enfatizado que "gracias a su esfuerzo y su ejemplo poseemos la actual sociedad y todo lo que tenemos ahora".

En su intervención ante los más de 120 mayores reunidos les ha pedido que "sigan enseñando a los más jóvenes" porque "todavía tenéis mucho por hacer", y ha subrayado el "papel protagonista" que tienen en las políticas del actual Gobierno.

La consejera ha aprovechado el acto para informar a los asistentes del nuevo Consejo de las Personas Mayores, constituido por el Ejecutivo e integrado por las asociaciones más representativas. Se trata de un órgano que, según sus palabras sirve "para expresar vuestras reivindicaciones y vuestras necesidades".

Así, ha proseguido, tendrán cabida las cuestiones que "preocupan" a la Consejería y relacionadas con la atención sociosanitaria, la formación, la igualdad de oportunidades, la no discriminación, la atención a las personas en el medio rural, el envejecimiento saludable, la permanencia en el domicilio en condiciones adecuadas, y la prevención de la dependencia, entre otras.

Una de las propuestas planteadas recientemente a este departamento, la de proporcionar servicios de podología a los mayores en zonas más despobladas, se ha hecho realidad a través de una subvención ya en marcha, con la que se va a poder sufragar parte de los gastos de podología.

Y otra de las propuestas que ha salido adelante fruto de las demandas de los mayores es la celebración de una feria específica para ellos, y que este año cumplirá su segunda edición los días 9, 10 y 11 de octubre en el Palacio de Exposiciones de Santander.

El Día de los Mayores de Ribamontán al Mar ha incluido una comida, homenaje al vecino y vecina más longevo de cada pueblo, bingo, chocolatada y una actuación musical.

La titular de la Consejería ha estado acompañada de la concejala de Bienestar Social e Igualdad, María Antonia Manzano; del concejal de Turismo, Deporte y Festejos, Genaro Gutiérrez; Araceli Colina, primera teniente alcalde y Juan Manuel Sainz, del PP.