Cantabria entrega en Bruselas el dictamen sobre la estrategia de preparación de la UE en gestión de crisis

La consejera de Seguridad, Isabel Urrutia, y el parlamentario europeo y copresidente del Intergrupo Resiliencia, Gestión de Crisis y Protección Civil, Pascal Arimont - GOBIERNO DE CANTABRIA

Urrutia ha compartido con Pascal Arimont las necesidades de futuro en esta materia SANTANDER 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Seguridad, Isabel Urrutia, ha entregado este martes al parlamentario europeo y copresidente del Intergrupo Resiliencia, Gestión de Crisis y Protección Civil, Pascal Arimont, el dictamen elaborado por su departamento en estas materias.

Según ha informado el Gobierno regional, ambos han aprovechado para poner en común las necesidades de futuro relativas a la prevención y la anticipación de las crisis, "ante las cuales tenemos que estar preparados y debemos saber qué respuesta se debe ejecutar", ha añadido Urrutia.

Tanto Arimont como la consejera han coincidido en la necesidad de integrar a los entes locales en esta materia, "ya que somos los que estamos más cerca y los que antes podemos responder", ha señalado Urrutia.

Asimismo, han estado de acuerdo en la necesidad de que Europa "deje de ser reactiva y pase a la anticipación y la prevención", de forma que cada estado conozca sus riesgos, sus amenazas y pueda actuar de forma rápida en las crisis.

Según ambos dirigentes, a ello se suma la necesidad de que Europa asuma "una labor de coordinación de la ayuda", en especial cuando la dimensión de las crisis supere las capacidades de las regiones de los estados miembros, o cuando éstas afecten a varios países y no exista una coordinación clara.

Durante la reunión, tanto Arimont como Urrutia han señalado como "fundamental" que se trabaje en la concienciación de la sociedad y en la necesidad de formación para todos los profesionales con responsabilidad en materia de protección civil, desde alcaldes a consejeros, pasando por los responsables políticos a nivel nacional, así como la mejora del mecanismo de respuesta para atender las necesidades de los estados miembros y de las regiones.

La consejera también ha expresado el interés de Cantabria en participar de forma activa en el Intergrupo que lidera Pascal Arimont, para lo que ha puesto a su disposición todos los conocimientos del sistema de Protección Civil de Atención de Emergencias de Cantabria.