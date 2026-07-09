Cantabria espera aprobar este año un nuevo decreto de justicia gratuita para reforzar el turno de oficio

Concentración en Salesas por el día de la justicia gratuita, con la participación de Urrutia, Arsuaga o Arteaga - GOBIERNO

SANTANDER, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Presidencia y Justicia de Cantabria, Isabel Urrutia, ha reafirmado el compromiso del Gobierno regional con la mejora del sistema de asistencia jurídica gratuita y las condiciones de los profesionales del turno de oficio, y ha anunciado que el Ejecutivo autonómico espera aprobar antes de que finalice este año un nuevo decreto regulador que sustituirá al vigente desde 2023.

Urrutia, que ha participado en los actos del Día de la Justicia Gratuita organizados por el Colegio de la Abogacía en la sede de Las Salesas, ha asegurado que el nuevo texto será fruto del diálogo con los colegios profesionales e incorporará sus reivindicaciones, sin esperar a "la tantas veces" anunciada reforma estatal de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, pospuesta por el Ministerio.

La consejera del ramo ha subrayado que la justicia gratuita "es garantía de igualdad, cohesión social y protección de los derechos fundamentales" porque garantiza que ninguna persona vea limitado su acceso a la justicia por carecer de recursos económicos.

"Nuestro compromiso es irrenunciable para que este derecho pueda ejercerse sin trabas burocráticas innecesarias, con el máximo rigor en su reconocimiento y siempre en las condiciones que merecen los profesionales que intervienen en la defensa y representación de los ciudadanos", ha subrayado.

Con motivo de la celebración del Día de la Justicia Gratuita, Urrutia ha apuntado las medidas del Gobierno cántabro esta legislatura para mejorar las condiciones económicas del turno de oficio, como la actualización de los módulos y baremos aprobada en 2024, que supuso un 37% más sobre los importes vigentes en 2022 .

Asimismo, ha citado la aprobación este año de una nueva orden que regula por primera vez la compensación económica de los profesionales que intervienen en los nuevos procesos de mediación que introduce la última reforma judicial, los medios adecuados de solución de controversias (MASC).

Tras destacar que el presupuesto cántabro de este año destina 3.485.000 euros a la remuneración de abogados y procuradores del turno de oficio, 687.000 euros más y un aumento del 24,5%, ha subrayado las obras de remodelación de los espacios destinados al servicio de guardia en Las Salesas, en las que el Gobierno ha invertido más de 39.000 euros.

Y ha anunciado que el Ejecutivo trabaja junto con CERMI Cantabria y el Colegio de la Abogacía en una guía sobre el funcionamiento de la justicia gratuita adaptada a lectura fácil y accesible para personas con discapacidad sensorial o intelectual.