Cantabria espera que en las próximas semanas esté la autorización para captar agua del Ebro y que sea "gratuita"

CAMARGO 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria espera que en las próximas semanas esté la autorización del Ministerio para la captación de agua del Ebro realizada en febrero de 2024, cuando faltaba un año para que caducara la concesión, y que la misma sea "gratuita".

En caso contrario, el Ejecutivo regional del PP "se hará oír", ha avisado el consejero de Medio de Ambiente, Roberto Media, que ha admitido conversaciones con varios representantes del Estado, entre ellos el secretario de en la materia, Hugo Morán.

Según ha dicho, le ha pedido que estén "tranquilos" porque la documentación está y "en cualquier momento llegará". "Cuando llegue esa resolución, estaremos todos mucho más tranquilos", ha replicado el 'popular', a quien consta que los informes a la petición "son favorables".

"Sabemos que los informes están hechos hace mucho tiempo y no entendemos, a pesar de los cambios que ha habido en el Ministerio, por qué no se ha resuelto. Espero que llegue en las próximas semanas y si no, sin duda, el Gobierno de Cantabria se hará oír", ha advertido el consejero.

A su juicio, "no hay mucha prisa para resolver los problemas de Cantabria", pero ha insistido en que en la comunidad autónoma "no estamos dispuestos a que esta autorización no llegue. Y tiene que ser una autorización absolutamente gratuita. No vamos a admitir ninguna cuestión que no sea eso", ha zanjado.

Preguntado por la oposición de Aragón a que Cantabria captase agua del embalse del Ebro, el consejero cántabro ha defendido que es una cuestión "de justicia", recordando al respecto que "muchas" comunidades autónomas -País Vasco, Aragón, Cataluña y La Rioja, ha citado- reciben agua de forma "gratuita, permanente e indefinida" desde los distintos pantanos que hay a lo largo del río Ebro.

"En Cantabria no somos menos y el Gobierno de Cantabria no va a permitir que seamos menos", ha señalado, para apuntar además que esta región ha pedido "muy poca cantidad" de agua, que supone un porcentaje "ínfimo" del pantano que baña los terrenos de Reinosa, Campo de Yuso y Las Rozas de Valdearroyo.

"Tenemos derecho" y "si otros no quieren, será su problema", ha insistido el consejero, para concluir -a preguntas de los periodistas este lunes en Camargo- que "el agua del pantano del Ebro, que está en Reinosa, es tan cántabro como aragonés".