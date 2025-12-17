Cantabria estará en aviso naranja por costeros la tarde del jueves y el viernes

SANTANDER, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Metereología (Aemet) activará el aviso naranja por costeros este jueves, a partir de las 18.00 horas, mientras que el viernes estará activo a partir de las 4.00 horas y desde las 13.00.

Las alertas por mala mar comenzarán con un aviso amarillo, a las 12.00 horas del jueves, por mar combinada del noroeste de 4 a 5 metros. A partir de las 18.00 horas empeorarán las condiciones, y pasará el aviso a naranja, hasta las 4.00 horas del viernes. Se espera para este periodo temporal mar combinada del noroeste de 4 a 5 metros, aumentando a 5 a 6 metros mar adentro.

Pasado este nivel de riesgo, se retomará el amarillo hasta las 13.00 horas del viernes, momento en el que vuelve a recrudecerse el estado de la mar elevándose el aviso, de nuevo, a naranja hasta el final del día, por la llegada de mar combinada del noroeste aumentando a 5 a 6 metros.

Por su parte, Liébana tendrá activo el aviso amarillo por viento entre las 10.00 y las 16.00 horas del jueves, cuando se esperan rachas de componente sur de hasta 80 kilómetros por hora, ha informado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

RECOMENDACIONES

Ante estos avisos meteorológicos, el Servicio de Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria ha recomendado extremar la prudencia.

Por la llegada de mala mar el 112 solicita a la población que se aleje de malecones, playas, espigones y de otros lugares próximos a la línea de costa; que evite estacionar los vehículos en zonas que puedan verse afectadas por el oleaje; y que respete en todo momento los cordones de seguridad y los vallados habilitados por las autoridades pertinentes.

Ante la previsión de fuertes rachas de viento se recomienda cerrar y asegurar puertas, ventanas o toldos; retirar macetas y todos aquellos objetos exteriores que puedan caer a la vía pública y provocar un accidente; evitar zonas boscosas; alejarse de cornisas, muros o árboles que puedan desprenderse; evitar pasar por edificaciones en construcción o en mal estado, y extremar las precauciones en los desplazamientos por carretera, fundamentalmente en viaductos y salida de túneles.

Si se produce cualquier incidencia se debe de llamar lo antes posible al 112 para procurar una rápida intervención. Además, a quienes tienen cuenta en redes sociales, se les anima a seguir los perfiles oficiales de entidades que facilitan información sobre emergencias, estado de las carreteras o meteorología.