Cantabria estará el fin de semana en aviso por costeros

SANTANDER 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El litoral cántabro permanecerá durante este fin de semana, 22 y 23 de noviembre, en aviso amarillo (riesgo) por fenómenos costeros adversos.

En concreto, la alerta comenzará a las 22.00 horas del sábado y se prolongará hasta las 13.00 horas del domingo, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.

Durante este periodo se prevé en el litoral viento del oeste de 50 a 61 kilómetros por hora, de fuerza 7, con una probabilidad del 40 al 70 por ciento.