Cantabria estará hoy y mañana en aviso naranja por costeros

Archivo - Temporal en Cantabria - César Ortiz - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado los avisos naranja (peligro importante) y amarillo (peligro bajo) por fenómenos costeros adversos en el litoral, amarillo por fuerte viento en toda la Comunidad, y este mismo nivel de riesgo en la costa por tormentas, por lo que el Servicio de Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria recomienda extremar la prudencia.

Los avisos por mala mar están ya vigentes en su nivel amarillo que se mantendrá hasta las 20.00 horas, ante la previsión de mar combinada del oeste o noroeste de 4 a 5 metros. En ese momento, el aviso se eleva a naranja hasta las 21.00 horas del jueves.

Se prevé para este periodo temporal viento del oeste de 62 a 74 kilómetros por hora (fuerza 8), ocasionalmente 75 a 88 kilómetros por hora (fuerza 9), y mar combinada del oeste o noroeste de hasta 8 metros.

Tras este aviso naranja vuelve a descender el nivel de riesgo a amarillo hasta el final del jueves.

Además, la jornada de hoy miércoles toda Cantabria estará en aviso amarillo por viento entre las 12.00 horas y la medianoche, a excepción del litoral, zona en la que se extiende el aviso hasta las 12.00 horas del jueves. Se esperan rachas de componente oeste de hasta 90 kilómetros por hora en el litoral, el centro y el valle de Villaverde, y de componente suroeste de hasta 80 kilómetros por hora en Liébana y la Cantabria del Ebro.

En toda la franja litoral la AEMET prevé, también, tormentas que han llevado a la activación del aviso amarillo por este fenómeno entre las 18.00 horas y el final del día de hoy. Se espera una mayor probabilidad en el entorno de Santander y en la mitad oriental del área del aviso.

RECOMENDACIONES

Por la llegada de mala mar el 112 solicita a la población que se aleje de malecones, playas, espigones y de otros lugares próximos a la línea de costa; que evite estacionar los vehículos en zonas que puedan verse afectadas por el oleaje; y que respete en todo momento los cordones de seguridad y los vallados habilitados por las autoridades pertinentes.

Ante la previsión de fuertes rachas de viento se recomienda cerrar y asegurar puertas, ventanas o toldos; retirar macetas y todos aquellos objetos exteriores que puedan caer a la vía pública y provocar un accidente; evitar zonas boscosas; alejarse de cornisas, muros o árboles que puedan desprenderse; evitar pasar por edificaciones en construcción o en mal estado, y extremar las precauciones en los desplazamientos por carretera, fundamentalmente en viaductos y salida de túneles.

Además, el 112 aconseja, por la incidencia de tormentas, que se evite permanecer al aire libre, sobre todo en praderas y lugares abiertos; si se está lejos de un refugio adecuado, hay que mantenerse alejado de las masas de agua y de zonas altas, buscar un lugar bajo o una depresión del terreno y nunca tumbarse en el suelo. No hay que guarecerse debajo de árboles, en particular si están aislados y es necesario alejarse de alambradas, verjas, vías del tren y otros objetos metálicos, al igual que de zonas ricas en mineral de hierro.

El peligro de las tormentas para las personas se produce, fundamentalmente, en campo abierto, no obstante, en las viviendas se deben de evitar corrientes de aire, dado que atraen los rayos. Asimismo, durante la tormenta se desaconseja bañarse o ducharse, puesto que el agua es buen conductor de la electricidad, y se deben de proteger los electrodomésticos, desenchufando aquellos que se pueda, para evitar que sean dañados por subidas o caídas de tensión.

Además, por la incidencia de lluvias el servicio de emergencias del Gobierno insta a los ciudadanos a retirar del exterior de los domicilios aquellos objetos que puedan ser arrastrados por el agua; revisar canalones y desagües; no estacionar vehículos en cauces secos ni a la orilla de ríos; circular, en la medida de lo posible, por carreteras principales y autopistas, y aumentar la prudencia al volante. Si se produce cualquier incidencia se debe de llamar lo antes posible al 112 para procurar una rápida intervención.

A quienes tienen cuenta en redes sociales, se les anima a seguir los perfiles oficiales de entidades que facilitan información sobre emergencias, estado de las carreteras o meteorología.