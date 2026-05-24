Cantabria estará este lunes en aviso amarillo por calor

Archivo - Termómetro en Santander.-ARCHIVO - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 24 May. (EUROPA PRESS) -

Toda Cantabria, a excepción del sur, estará este lunes, 25 de mayo, en aviso amarillo (peligro bajo) por temperaturas máximas que podrían alcanzar los 34 grados centígrados.

En concreto, este nivel de alerta estará vigente en Liébana, el litoral, el centro y el valle de Villaverde desde las 14.00 a las 20.00 horas, cuando se espera que el mercurio de los termómetros llegue a ese valor.

En el caso de la comarca lebaniega, el aviso se refiere a zonas bajas, según la información de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultada por Europa Press.