Cantabria estará este sábado en aviso naranja por olas de hasta 6 metros

SANTANDER 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cantabria estará este sábado, 6 de diciembre, en alerta naranja por fenómenos costeros adversos, desde las doce del mediodía y hasta las tres de la madrugada del domingo, franja horaria en la que se prevén olas de 5 y hasta 6 metros de alto en el litoral de la región.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado el aviso amarillo durante este viernes, por mar combinada del noroeste de 4 a 5 metros, y que se extenderá hasta el sábado a las 12.00 horas.

En ese momento, la situación empeorará y pasará a aviso naranja hasta las 3.00 horas del domingo, ante la previsión de olas de entre 5 y 6 metros.

Una vez finalizado ese nivel de riesgo se retoma el amarillo hasta las 11.00 horas del día 7.

Se espera, de nuevo, para este último periodo temporal mar combinada del noroeste de 4 a 5 metros.

PRUDENCIA

Ante este pronóstico, el Servicio de Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria recomienda extremar la prudencia y solicita a la población que se aleje de malecones, playas, espigones y de otros lugares próximos a la línea de costa.

También que evite estacionar los vehículos en zonas que puedan verse afectadas por el oleaje y que respete en todo momento los cordones de seguridad y los vallados habilitados por las autoridades pertinentes.

Y debido a la previsión de fuertes rachas de viento se aconseja cerrar y asegurar puertas, ventanas o toldos; retirar macetas y todos aquellos objetos exteriores que puedan caer a la vía pública y provocar un accidente; evitar zonas boscosas; alejarse de cornisas, muros o árboles que puedan desprenderse; evitar pasar por edificaciones en construcción o en mal estado, y extremar las precauciones en los desplazamientos por carretera, fundamentalmente en viaductos y salida de túneles.

Ante cualquier incidencia hay que llamar lo antes posible al 112, indica en una nota de prensa.