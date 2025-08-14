Cantabria estará este viernes en alerta con temperaturas que pueden rozar los 40 grados

SANTANDER 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cantabria estará este viernes, 15 de agosto, en alerta naranja (riesgo importante) por temperaturas máximas que pueden rozar los 40 grados centígrados.

En concreto, el aviso por calor comenzará a las 13.00 horas y se prolongará hasta las 21.00 horas, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.

Durante este tiempo se prevé que se alcancen los 38 grados en el litoral cántabro y los 37 ºC en Liébana, el centro de la región, el Valle de Villaverde y la Cantabria del Ebro.

Precisamente, la Cantabria del Ebro permanece durante este jueves en aviso amarillo (riesgo), de 13.00 a 21.00 horas, con temperaturas máximas de hasta 36 grados en el valle de Valderredible.

A nivel nacional, la ola de calor 'se tomó un respiro' este miércoles en muchos puntos del país debido al paso de una vaguada en altura y las numerosas tormentas.

Si bien durante la jornada un total de 59 estaciones de la red de la AEMET superaron o igualaron los 40ºC de máxima y seis estaciones superaron los 43ºC. Asimismo, la mayor parte de la Península estará este viernes en alerta por calor.