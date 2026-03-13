Cantabria estará el viernes por la noche y la madrugada del sábado en aviso naranja por costeros

Archivo - Una persona hace fotos del oleaje, en Santander, Cantabria (España). - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado el aviso naranja por fenómenos costeros adversos las jornadas del viernes, 13 de marzo, y el sábado, día 14, y el amarillo de manera previa y posterior. El Servicio de Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria recomienda extremar la prudencia ante esta alerta.

En concreto, a las 15.00 horas de este viernes se activa el riesgo amarillo que estará vigente hasta las 20.00 horas, por mar combinada del noroeste de 4 a 5 metros. En ese momento, y hasta las 7.00 horas del sábado, se activará el aviso naranja, al incrementarse la altura de la ola de 5 a 6 metros.

Pasado este nivel de riesgo, hasta las 20.00 horas de la misma jornada, estará de nuevo vigente el aviso amarillo, en este caso, por mar combinada del noroeste de 4 a 5 metros.

RECOMENDACIONES

Por la llegada de mala mar, el 112 solicita a la población que se aleje de malecones, playas, espigones y de otros lugares próximos a la línea de costa; que evite estacionar los vehículos en zonas que puedan verse afectadas por el oleaje; y que respete en todo momento los cordones de seguridad y los vallados habilitados por las autoridades pertinentes.

Y ante la previsión de fuertes rachas de viento se recomienda cerrar y asegurar puertas, ventanas o toldos; retirar macetas y todos aquellos objetos exteriores que puedan caer a la vía pública y provocar un accidente; evitar zonas boscosas; alejarse de cornisas, muros o árboles que puedan desprenderse; evitar pasar por edificaciones en construcción o en mal estado, y extremar las precauciones en los desplazamientos por carretera, fundamentalmente en viaductos y salida de túneles.

Si se produce cualquier incidencia se debe de llamar lo antes posible al 112 para procurar una rápida intervención.

Además, se pueden seguir los perfiles oficiales en redes sociales de entidades que facilitan información sobre emergencias, estado de las carreteras o meteorología.