Cantabria exige al Gobierno un compromiso "inquebrantable" con la PAC, la política pesquera y los fondos de cohesión

SANTANDER 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria (PP) ha reclamado en la Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea (CARUE) de este miércoles un compromiso "claro" e "inquebrantable" del Ejecutivo central para defender la Política Agraria Común (PAC), la política pesquera y el mantenimiento de unos fondos de cohesión "suficientes y con el mismo peso" en el próximo Marco Financiero Plurianual (MFP) de la UE.

La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, ha criticado que el ministro de Política Territorial, Ángel Torres (PSOE), no haya asistido a la CARUE, un órgano de cooperación entre el Estado y las CCAA que no se reunía desde hace más de tres años, y que haya sido sustituido por los secretarios de Estado para la UE y de Política Territorial.

"Después de más de tres años que no se reunía esta Conferencia el ministro no está cuando es su obligación y responsabilidad; es un error y una falta de sensibilidad y de respeto a las comunidades autónomas", ha declarado.

En su intervención, Urrutia también ha exigido que el Gobierno de España se sume "al frente común" impulsado por las autonomías y la FEMP, en la 'Declaración de Galicia', para hacer frente a la propuesta de la Comisión Europea, que contempla recortes y cambios estructurales que, en su opinión, "ponen en riesgo la vertebración territorial, el desarrollo económico y la supervivencia del sector primario".

La consejera ha señalado que la propuesta actual supondría una pérdida estimada de entre el 15 y el 22 por ciento en los fondos destinados al sector primario de Cantabria, lo que equivale a cerca de 80 millones en el conjunto del periodo presupuestario. "Es inadmisible y no lo podemos soportar", ha subrayado.

Urrutia ha indicado que el último reparto de la PAC ya obligó al Ejecutivo cántabro a aportar 3 millones de euros adicionales de fondos propios para compensar las pérdidas del sector.

Igualmente, la consejera ha defendido que la política de cohesión debe seguir siendo un "pilar fundamental de la solidaridad europea" y ha rechazado cualquier intento de "renacionalización" de los fondos, apostando por mantener separadas las líneas presupuestarias destinadas a cohesión y a las políticas agrícola y pesquera.

"Siempre que las políticas de la Unión se han hecho en nuestro territorio al margen de las comunidades autónomas han sido un fracaso y el mejor ejemplo ha sido la distribución y la ejecución de los últimos fondos europeos, diseñados con criterios de Estado", y que han supuesto el solapamiento de proyectos idénticos en distintos ministerios y que ha causado la devolución de 2 millones de euros dentro del proyecto de capacitación digital de Cantabria. "Es un claro ejemplo de ineficiencia en la toma de decisiones", ha remarcado.

Por ello, la titular de Presidencia ha insistido en su demanda para que la CARUE asuma la Declaración de Galicia, aprobada por los 21 miembros de la Delegación Española del Comité Europeo de las Regiones, que rechaza la propuesta del Marco Financiero Plurianual 2028-2034 de la Comisión Europea y defiende un modelo de gestión compartida de fondos, al criticar la centralización y la reducción de recursos.

"El Gobierno de España garantiza a Cantabria que el Marco Financiero Plurianual, la PAC y los fondos de cohesión van a seguir y que está de acuerdo con los entes locales y regionales; que su posición va a ser inquebrantable" para defender el desarrollo económico y social de los territorios y la lucha contra el despoblamiento, ha señalado.

Tras ello ha declarado que "como país tenemos que defender un mayor presupuesto para afrontar los retos actuales, y el Estado y los territorios tenemos que ser aliados en defensa y garantía del sector primario, que no está pasando un buen momento".

Por otro lado, Urrutia ha lamentado que se haya tardado tanto tiempo en convocar la CARUE, ya que "las políticas de Estado tienen que ser con las comunidades autónomas y no al margen" de ellas, ha insistido, tras lo que ha solicitado al Ministerio una hoja de ruta para este foro y conocer cuándo y cómo serán las próximas reuniones y los asuntos a abordar.

Asimismo, ha pedido la revisión de la Guía de Buenas Prácticas sobre la participación de las comunidades autónomas en el Consejo de la UE, que "no se están cumpliendo" en algunas representaciones recientes, tras lo que ha pedido que se revisen y se respeten.

Por último, con motivo del 40 aniversario de la entrada efectiva de España en la Unión Europea en 2026, la consejera ha propuesto que la CARUE impulse actos conmemorativos, y ha ofrecido la colaboración de Cantabria para su organización.