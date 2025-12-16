Cantabria exige al Ministerio medidas "urgentes y contundentes" ante el recorte del 70% en la cuota de verdel

Archivo - Pescador - César Ortiz - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Pesca de Cantabria, María Jesús Susinos, ha reclamado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) "medidas claras, urgentes y contundentes" para hacer frente al "brutal recorte" del 70% de la cuota de verdel aprobado para 2026, "que pone en serio riesgo la viabilidad de la flota cántabra y de toda la cadena pesquera asociada".

"Estamos hablando de una reducción del 70 por ciento en la cuota de verdel, una cifra que puede significar directamente la muerte de un segmento entero de nuestra flota", ha incidido la consejera, quien ha exigido al ministro, Luis Planas, que explique "qué piensa hacer con los cerca de 70 barcos cántabros de artes menores y artes fijas, con sus tripulaciones y con sus familias".

Según los datos trasladados por el propio Ministerio, en el caso del verdel para artes fijas y artes menores, Cantabria pasará de disponer en 2025 de 2,4 millones de kilos a tan solo 639.000 kilos en 2026, lo que supone un recorte de cerca de 1,7 millones de kilos, ha informado el Gobierno regional.

En la modalidad de cerco, la cuota se reduce de 1,9 millones de kilos a 513.000.

"Resulta incomprensible que desde el Ministerio se califique esta negociación como un éxito cuando las cifras que se manejan son demoledoras para nuestros pescadores", ha denunciado la consejera, que ha reiterado que con estos recortes "no solo se pone en jaque a los barcos, sino también a las lonjas, a la industria transformadora y a toda la cadena pesquera, que también se va a ver gravemente afectada".

Además, Susinos ha subrayado que, frente al "severo recorte" del verdel, la subida del 8% en la cuota de anchoa y el mantenimiento de la cuota de bonito "no compensan en absoluto el daño que se está causando".

"El impacto del verdel en nuestra flota es clave y el golpe que se da ahora es sencillamente inasumible", ha remarcado.

En este sentido, también ha criticado que en la toma de decisiones "solo se haya tenido en cuenta el aspecto medioambiental, siguiendo al dedillo las recomendaciones científicas, y se haya dejado de lado por completo el impacto social y económico".

"Nuestros buques han hecho los deberes", ha insistido, apuntando que la flota ha adoptado las medidas exigidas por la Unión Europea para mejorar la sostenibilidad, y el propio reglamento de pesca para 2026 ya reconoce la mejora de los caladeros.

Además, la consejera ha vuelto a señalar el "grave perjuicio" que está provocando la actividad de países extracomunitarios. "Llevamos tiempo reclamando al ministro que actúe ante los claros casos de sobrepesca que estamos sufriendo por parte de terceros países, y esta situación vuelve a demostrar que no se puede seguir mirando hacia otro lado", ha afirmado.

Por todo ello, el Gobierno de Cantabria ha exigido al MAPA que articule de manera "inmediata" medidas específicas de apoyo para la flota afectada pues, a su juicio, "no podemos permitir que decisiones tomadas lejos de nuestros puertos condenen a decenas de barcos y a cientos de familias que viven directa o indirectamente de la pesca", ha concluido la consejera.