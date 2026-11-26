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SANTANDER 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha autorizado al Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF) extender hasta el 31 de diciembre de 2027 la vigencia de los convenios formalizados con seis entidades financieras, dentro de la línea de avales para particulares, para facilitar la compra de la primera vivienda a menores de 45 años.

A través de esta línea, el ICAF avala hasta el 20% del importe de los préstamos hipotecarios para que los jóvenes puedan acceder al 100% de financiación en la compra de su vivienda habitual.

Se trata de uno de los principales acuerdos adoptados este jueves en la reunión del Consejo de Gobierno, ha indicado el Ejecutivo autonómico en un comunicado.