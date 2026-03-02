Cantabria Film Commission abre el plazo de presentación de cortometrajes para el catálogo de 2026

Archivo - El consejero de Cultura Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, presenta ‘Cantabria en corto 2025’ - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

Hasta el 17 de marzo incluido se pueden enviar los trabajos de entre los que saldrá la selección que dará forma a 'Cantabria en corto 2026' SANTANDER 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, a través de Cantabria Film Commission (CFC), ha abierto este lunes 3 de marzo el plazo de presentación de cortometrajes de entre los que saldrá la selección que dará forma al catálogo 'Cantabria en corto 2026'.

Se trata de una iniciativa que cumple este año su duodécima edición y que organiza la oficina cántabra del cine con el objetivo de apoyar y difundir el talento de los realizadores de la comunidad autónoma de Cantabria.

Un año más 'Cantabria en corto' permite, primero la selección de los mejores cortometrajes cántabros para, después, ser distribuidos por festivales nacionales e internacionales durante un año a través de la empresa especializada Digital 104, con experiencia y de reconocido prestigio.

El director de CFC, Víctor Lamadrid, ha recordado que la previsión es inscribir en 200 festivales los trabajos que finalmente den forma al catálogo 'Cantabria en corto 2026'.

El requisito principal para participar es que los cortometrajes estén producidos o dirigidos por personas nacidas o residentes en la región. Las solicitudes, la documentación requerida y los cortos deben enviarse mediante transferencia online a cantabria.film@srecd.es o a esta misma dirección de correo electrónico con la información solicitada y un enlace privado de Vimeo que tenga activada la opción de descarga.

En todo caso, el plazo de presentación de trabajos estará abierto hasta las 23.59 horas del 17 de marzo y las bases se pueden consultar en el apartado de noticias de la página web https://www.cantabriafilmcommission.com/bases/

Según ha asegurado Lamadrid, pertenecer al catálogo de cortometrajes 'Cantabria en corto' "es mucho más que un año de distribución gratuita en festivales. Es un sello de calidad y un reconocimiento para los trabajos seleccionados", ha apuntado.

Y es que formar parte de este catálogo garantiza la presencia de los cortos seleccionados en los principales festivales nacionales e internacionales sin coste para los directores y es, además, "una ayuda fundamental" para directores, tanto emergentes como consolidados, al poner a su disposición medios para que muestren su trabajo.

Junto a la distribución de los cortometrajes en festivales nacionales e internacionales se realizan actividades paralelas que sirven para complementar el catálogo, como intercambios audiovisuales con otras comunidades o el programa CORTEN que se realiza junto a otras comunidades autónomas.

Al respecto, el director de la CFC ha considerado que son iniciativas que también resultan "fundamentales" para la difusión de los cortometrajes y para favorecer la colaboración entre los realizadores.

Además, los cortos de 'Cantabria en corto 2026' se proyectarán dentro de la programación de la Filmoteca Regional, con más de una veintena de sedes repartidas por otros tantos municipios cántabros.