Cantabria finaliza la implantación de los dispositivos digitales de teleasistencia y avanza en la instalación de nuevos

La Consejera De Inclusión Social, Juventud, Familias E Igualdad, Begoña Gómez Del Río, Presenta En Rueda De Prensa El Nuevo Servicio De Teleasistencia. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha finalizado la sustitución de los dispositivos analógicos por los digitales en el servicio de teleasistencia para personas en situación de dependencia y ha comenzado a instalar unos nuevos sensores y otros equipos complementarios adaptados a las necesidades de cada usuario.

Así lo ha subrayado, la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, que ha destacado que el servicio cuenta con 4.593 personas usuarias, según los datos del último trimestre de 2026.

En rueda de prensa, la consejera ha detallado las prestaciones de la teleasistencia avanzada, su funcionamiento y las vías de acceso al servicio.

En este sentido, ha asegurado que la nueva modalidad incorpora dispositivos que permiten detectar automáticamente caídas, alertar de la presencia de humo o gas y advertir de cambios en las rutinas habituales de las personas usuarias.

También incluye relojes y pulseras con geolocalización para facilitar la atención fuera del domicilio, especialmente a personas con deterioro cognitivo o dificultades de orientación.

Gómez del Río ha apuntado que la teleasistencia ofrece atención profesional las 24 horas del día durante todo el año y combina la respuesta ante emergencias con contactos periódicos para comprobar el estado de las personas usuarias, detectar posibles situaciones de riesgo y adaptar la intervención a sus necesidades.

Los nuevos terminales digitales permiten la comunicación mediante internet o redes móviles e incorporan pulsadores más accesibles y sistemas de detección automática de caídas.

Por su parte, los dispositivos complementarios se asignan en función de las circunstancias de cada persona y de la valoración individual recogida en su Programa Individual de Atención (PIA).

La consejera ha afirmado que el cambio de terminales se ha completado para todos los usuarios de teleasistencia incluidos en el sistema de atención a la dependencia del Gobierno de Cantabria, mientras que la instalación del resto de dispositivos se realiza en función de las necesidades detectadas.

En esta línea, ha afirmado que el servicio incluye también una unidad móvil disponible las 24 horas en Santander, Camargo, Astillero y Santa Cruz de Bezana, y que su intervención se adapta a las circunstancias de cada caso y puede complementar la movilización de recursos sanitarios o sociales.

Además, las personas usuarias pueden acogerse voluntariamente a la custodia de llaves para facilitar el acceso al domicilio en caso de emergencia.

La titular de Inclusión Social ha recordado que la teleasistencia avanzada está dirigida a personas con un grado de dependencia reconocido, es gratuita y compatible con otros servicios y prestaciones.

Para solicitar información, los interesados pueden acudir a los servicios sociales de atención primaria de su municipio o al Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS).

"El objetivo es favorecer que las personas en situación de dependencia puedan continuar viviendo en su entorno habitual con mayor autonomía y seguridad, mediante la combinación de tecnología, prevención y atención profesional personalizada", ha concluido.