Cantabria financia a ocho municipios en riesgo de despoblamiento la adquisición de vehículos de uso común

Archivo - El Gobierno refuerza los servicios de Cabezón de Liébana con un vehículo - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Presidencia ha adjudicado a ocho nuevos ayuntamientos en riesgo de despoblamiento las ayudas destinadas este año a la adquisición de vehículos de uso común y la renovación de su parque móvil.

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado la resolución de la tercera convocatoria de estas subvenciones con el objetivo de facilitar el funcionamiento de los servicios municipales, garantizar el acceso de los vecinos a los servicios básicos y tratar de hacer frente a la problemática de la carencia de unas adecuadas conexiones de transporte y de menores recursos económicos de estas administraciones locales, ha indicado el Gobierno.

El Ejecutivo ha destinado a estas subvenciones 298.599 euros este año para facilitar la adquisición de automóviles, vehículos todoterreno, furgonetas o furgonetas mixtas en los municipios de Herrerías, Ruesga, Valdeolea, Miera, Bárcena de Pie de Concha, Villacarriedo, Villafufre y Cieza.

En la práctica totalidad de ellos, ha asignado la cantidad máxima de subvención prevista, 40.000 euros.

Con esta convocatoria son más de la mitad, 25 ayuntamientos concretamente, en riesgo de despoblamiento los que han tenido la oportunidad de renovar su parque de vehículos para usos municipales.

Para conceder estas subvenciones, la Consejería de Presidencia ha tenido en cuenta como criterios si el ayuntamiento solicitante ha adquirido su primer vehículo, la renovación del parque móvil municipal que supere los 20 años de antigüedad, la clasificación ambiental del vehículo o si se trata de municipios de actuación preferente por riesgo de despoblamiento.

Según ha explicado la consejera, Isabel Urrutia, el objetivo es que en la presente legislatura más del 80 por ciento de los 41 municipios en riesgo de despoblamiento cuenten por primera vez con este tipo de vehículos para uso municipal o bien hayan podido renovar su parque móvil con medios más eficientes y sostenibles, garantizando el buen funcionamiento de los servicios públicos.