Cantabria y Fuerteventura abogan por crear sinergias, fortalecer vínculos turísticos y trabajar en un vuelo directo

12:00 Horas. CANTUR. El Consejero De Cultura, Turismo Y Deporte, Luis Martínez Abad, Se Reúne Con La Consejera De Área Insular De Turismo De Fuerteventura, Marlene Figueroa, Y El Director Del Patronato De Turismo De La Isla, Moisés Jorge Naranjo. - GOBIERNO

SANTANDER 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cantabria y Fuerteventura abogan por crear sinergias y fortalecer vínculos turísticos que permitan acercar los dos territorios y aprovechar los flujos de visitantes entre ambos destinos. Así lo han anunciado el consejero regional de Turismo, Luis Martínez Abad, y la consejera de Área Insular de Turismo, Marlene Figueroa, tras una reunión este viernes en Santander.

En el encuentro, en el que también han participado el director general de Turismo y Hostelería del Gobierno autonómico, José Luis López Vielba, y el director del Patronato de Turismo de la isla canaria, Moisés Jorge Naranjo, se han puesto en común los objetivos turísticos que persiguen Cantabria y Fuerteventura, la necesidad de desarrollar acciones de promoción que beneficien a los dos territorios, así como trabajar en una posible conexión aérea directa de cara al futuro.

En este sentido, Martínez Abad ha destacado en un comunicado los buenos resultados que están registrando las tres rutas aéreas que existen en la actualidad desde Cantabria con Canarias todos los días de la semana (Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote) y ha subrayado que seguir trabajando para ampliar la conectividad del Seve Ballesteros "es siempre una prioridad en la agenda del Gobierno de Cantabria".

El titular regional de Turismo ha señalado, asimismo, que este año se han llevado a cabo distintas acciones promocionales de Cantabria en las islas y ha indicado que el objetivo es ampliarlas para atraer más visitantes de Fuerteventura y del resto del archipiélago con la "enriquecida oferta cultural" que tendrá la comunidad gracias a la inauguración de los nuevos museos previstos en Santander.

Por su parte, la consejera de Área Insular de Turismo de Fuerteventura ha señalado que "los destinos que suman son los que pueden buscar esa calidad que pretendemos todos".

"Nos queda una hoja de ruta por trabajar con el objetivo de que el norte se acerque a nuestra maravilloso sol y playa y nosotros podamos disfrutar de esa oferta cultural y de naturaleza que ofrece Cantabria y la conectividad es esencial", ha subrayado.