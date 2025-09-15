Cantabria gana en agosto 283 afiliados extranjeros a la Seguridad Social, un 1,31% más que el mes anterior

SANTANDER 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social ganó una media de 283 afiliados extranjeros en agosto en Cantabria, lo que supone un 1,31 por ciento más que en el mes anterior, hasta alcanzar los 21.832. En tasa interanual, la variación fue del 11,45%, al sumar en un año 2.243 ocupados foráneos la región, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publicados este lunes.

En cambio, en el conjunto del país el sistema perdió una media de 22.079 afiliados extranjeros en agosto, un 0,15% menos que en el mes anterior, con lo que el octavo mes de 2025 se cerró con 3.069.269 ocupados foráneos, .

De los más de 21.800 cotizantes extranjeros en Cantabria, y que representan el 8,94% del total en la región, la mayoría son hombres (11.728, frente a 10.103 mujeres).

Por procedencia, el grueso --16.411- pertenecían a estados no comunitarios, en tanto que los otros 5.421 (de ellos 3.053 hombres y 2.368 mujeres) eran de países de la Unión Europea.

Atendiendo a la actividad que desempeñan en Cantabria, la inmensa mayoría se encuadra dentro del Régimen General, el más numeroso del sistema, con 16.567, dentro del cual 1.512 extranjeros pertenecen al servicio especial del hogar y 314, al agrario.

Además, en la comunidad autónoma hay 3.235 foráneos autonómos y 202 trabajadores del mar.

DATOS NACIONALES

En el conjunto de España, la Seguridad Social perdió una media de 22.079 afiliados extranjeros en agosto, un 0,15% menos que en el mes anterior, con lo que el octavo mes de 2025 se cerró con 3.069.269 ocupados foráneos.

Del total de extranjeros afiliados al finalizar agosto, 935.368 procedían de países de la UE (30,5%) y 2.133.901, de terceros países (69,5%). Los grupos de ocupados extranjeros más numerosos son los trabajadores procedentes de Marruecos (343.330 cotizantes), Rumanía (334.903), Colombia (252.550), Italia (214.144), Venezuela (203.990) y China (126.383).

En términos desestacionalizados, la afiliación de extranjeros subió en 47.864 cotizantes (+1,6%), hasta los 3.047.089 afiliados.

El Ministerio ha destacado en un comunicado que en el último año se han sumado a la Seguridad Social casi 200.000 ocupados extranjeros, un 6,9% más.

"Tres millones de trabajadores extranjeros han elegido nuestro país para desarrollar su vida y de esta forma, contribuyen a que la economía crezca y a garantizar nuestro futuro. Son fundamentales para el sostenimiento de nuestro Estado de bienestar", ha resaltado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.