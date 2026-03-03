Cantabria gana seis autónomos en febrero, a la cola del país, según ATA

Archivo - Puesto de frutas en un mercado de abastos. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

A nivel nacional se ha alcanzado este mes un récord de autónomos

MADRID/SANTANDER, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ganó en febrero seis autónomos, lo que supone un incremento del 0,01 por ciento respecto al mes anterior, de los más débiles del país.

Con ello, el número de trabajadores por cuenta propia en la comunidad autónoma asciende a 41.014, según datos de la organización de autónomos ATA.

A nivel nacional, el aumento ha sido del 0,2 por ciento al sumar 7.869 autónomos más que los había en enero, llegando a los 3.414.614 trabajadores por cuenta propia en todo el país, lo que supone un *record de cotizantes en este mes.

Todas las comunidades, a excepción de Extremadura (-34), experimentaron incrementos, si bien todos ellos por debajo del 1%.

Por comunidades autónomas, los mayores aumentos porcentuales se dieron en Baleares (+0,6%), Comunidad Valenciana (+0,4%) y Murcia y Cataluña, estas dos últimas con un 0,3% más.

En términos brutos, donde más crecieron fueron en Cataluña (+1.751), Comunidad Valenciana (+1.655) y Andalucía (+1.349).

Y el dato de Cantabria, con solo seis autónomos más, solo supera al de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, donde hubo dos y tres mñas, respectivamente, y al de Castilla y León (+4).

ATA ha celebrado el récord de cotizantes autónomos de febrero, hasta superar los 3,4 millones de trabajadores por cuenta propia afiliados a la Seguridad Social.

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha destacado que, "como es habitual", febrero ha sido un buen mes para el empleo autónomo, que sumó 7.868 cotizantes, lo que supone 281 nuevos autónomos cada día del mes.

"Aunque es indudable que los datos son positivos, hay que ser cautelosos. A pesar de registrar la Seguridad Social y el RETA cifras récord de afiliados, en febrero crecen los autónomos, pero menos que en 2025 y en 2024 y el aumento del paro este mes de febrero es el más pronunciado en este mes desde 2021, cuando se incrementó en más de 44.400 personas y contrasta con los descensos que se produjeron en 2024 y 2025", ha apuntado Lorenzo Amor.

En cuanto a la evolución del colectivo por sectores de actividad, ATA ha denunciado que agricultura, comercio y transporte "continúan perdiendo autónomos".

En concreto, agricultura perdió 295 cotizantes autónomos en febrero, comercio registró un descenso de 504 autónomos y transporte y almacenamiento restó 595 autónomos.