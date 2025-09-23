Cantabria ha gastado y certificado el 58% de los fondos MMR y está en ejecución el 93% de la asignación inicial

SANTANDER 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha gastado y certificado el 58 por ciento de los Fondos de Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y está en ejecución el 93 por ciento de la asignación inicial, según datos actualizados en el mes de junio, si bien estas cantidades "se han superado" hasta la fecha.

Así lo ha informado este martes el consejero de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos, Luis Ángel Agüeros, que ha presidido la quinta sesión de la Comisión Coordinadora de Asuntos Europeos en la presente legislatura, en la que ha destacado el "buen ritmo" del estado de ejecución de las inversiones de los Fondos MRR.

Las consejerías del Ejecutivo autonómico han hecho balance sobre el grado de cumplimiento de los diferentes expedientes MRR y han señalado aquellos que ya están cumplidos y los que están en fase de desarrollo.

El consejero ha afirmado que el ritmo de ejecución de estos fondos es "el adecuado", a pesar de "la inactividad existente en algunas consejerías desde el comienzo del Plan, en 2021, hasta junio de 2023".

Según ha señalado, el plazo para ejecutar y certificar estos fondos finaliza en junio y agosto de 2026 y aquellos que no se haya conseguido realizar deberán ser devueltos, por lo que Agüeros ve importante "impulsar de manera definitiva" los expedientes pendientes, así como "poner en común" aquellos mecanismos que, comunicados en los últimos días desde los respectivos ministerios, permiten el traspaso de unos ejes a otros en los que exista una mayor demanda y facilidad de ejecución.

Durante la reunión con representantes de las consejerías también se han abordado los expedientes en los que existe "mayor dificultad" para su ejecución por diferentes causas, como "falta de demanda real para los ejes señalados desde el Ministerio respectivo, retraso en la adjudicación de determinados contratos o falta de personal cualificado en las empresas adjudicatarias".

Para Agüeros, estas sesiones periódicas ofrecen una imagen "real" de la situación de la ejecución de los Fondos MRR en la comunidad, en las que se identifican aquellos proyectos que necesitan "un impulso definitivo".

SEGUNDA CCAA CON MAYOR PROCENTAJE DE FONDOS DESPLEGADOS

Según ha subrayado, Cantabria es la segunda comunidad autónoma de España, solo por detrás de Madrid, con mayor porcentaje de millones desplegados con respecto a los inicialmente asignados (89,4%), lo que refleja el "enorme esfuerzo" que están realizando las consejerías por lograr "la ejecución del mayor número de fondos posible".

Además del consejero, han asistido a la reunión la directora general de Asuntos Europeos, Marta García; el director general de Economía, Javier José Vidal; además de otros altos cargos y funcionarios encargados de la gestión de los citados fondos europeos.

La Comisión Coordinadora de Asuntos Europeos es un órgano que el actual equipo de Gobierno reactivó en enero de 2024, tras no convocarse desde 2019, y que actúa como "única voz" del Ejecutivo en la gestión de los fondos procedentes de la Unión Europea, ha indicado el Gobierno regional en nota de prensa.