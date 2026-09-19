Cantabria honra a Celia Barquín con el trofeo de golf que lleva su nombre

La directora general de CANTUR, Inés Mier, junto con el director del campo, Luis Pérez, hacen entrega a los padres de Celia Barquín, Marcos y Celia, de un ramo de flores momentos antes de dar comienzo el torneo. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria se ha sumado este sábado al recuerdo a Celia Barquín, la joven cántabra asesinada en 2018 en Estados Unidos, durante la celebración de la segunda edición del gran premio de golf que lleva su nombre.

En un comunicado, el Ejecutivo ha explicado que el trofeo se ha disputado durante este sábado en las instalaciones del Campo de Golf Celia Barquín Abra del Pas de Mogro.

La directora general de CANTUR, Inés Mier, junto con el director del campo, Luis Pérez, han hecho entrega a los padres de Celia, Marcos Barquín y Celia Arozamena, de un ramo de flores momentos antes de dar comienzo el torneo, en el que participan 56 parejas, cuatro más que en la primera edición celebrada el pasado año.

Celia Barquín Arozamena (Cantabria, 1996 - Iowa, 2018) contaba con una larga lista de títulos, entre ellos el Campeonato Europeo Femenino de Golf Amateur.

Inauguró su palmarés con tan solo nueve años, cuando quedó subcampeona en el Campeonato de España Benjamín de 2006. También fue campeona de España Infantil y contaba con tres Grand Prix de Chiberta, la única jugadora en la historia en lograrlo, además de alcanzar la plata y bronce en los europeos por equipos.

En 2014 dio el salto a Estados Unidos, donde siguió formándose en el golf, además de estudiar Ingeniería Civil.

Celia compaginó su trayectoria tanto con su equipo, el Iowa State Cyclones, como con la selección española y, en 2018, fue elegida como mejor atleta de su Universidad y entre los muchos reconocimientos y homenajes, cuenta con la Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo a título póstumo otorgada por el Consejo Superior de Deportes (CSD).