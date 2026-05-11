Cantabria implantará el examen del cazador y se adherirá al convenio LICICAZ para las licencias interautonómicas

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SANTANDER 11 May. (EUROPA PRESS) -

Cantabria va a implantar el examen del cazador y va a sumarse al convenio LICICAZ que varias comunidades han firmado ya con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para el establecimiento de las licencias interautonómicas de caza y de pesca en aguas continentales.

Este paso se dará en línea con lo acordado en el último Consejo Regional de Caza celebrado el 26 de marzo, tal y como ha dado a conocer este lunes en el Pleno del Parlamento la consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, preguntada por este asunto por el Grupo Socialista.

Inicialmente, la comunidad no se adhirió al citado convenio porque implica la implantación del examen del cazador, un asunto que no contaba con el respaldo del sector y se consideraba "una carga innecesaria" para una población cazadora "mayoritariamente rural y de una determinada edad".

Tanto la Federación Cántabra de Caza como el Consejo Regional de Caza lo rechazaban, en un contexto cinegético "basado tradicionalmente en la formación práctica, en el conocimiento directo del medio y una normativa autonómica ya exigente en materia de seguridad, conservación y responsabilidad".

Sin embargo, la consejera ha indicado que, tras abrir un espacio de reflexión "sereno" y "participativo" con el sector, éste se mostró favorable en el Consejo de Caza a que Cantabria se incorpore al convenio LICICAZ, de modo que la comunidad va a desarrollar normativamente el examen del cazador "garantizando que su diseño sea proporcionado, adecuado a nuestra realidad y compatible con el acceso a la actividad cinegética".

Una vez se complete este proceso, Cantabria formalizará su adhesión al convenio, ha explicado Susinos, que ha destacado que se trata de una decisión "construida desde el consenso" para "adaptar el modelo cántabro a un contexto más amplio", y que "ha nacido del propio órgano consultivo del sector" y "no de una imposición externa".

Además, este paso "respeta las competencias autonómicas y apuesta por la cooperación interterritorial, pero sin renunciar a la identidad propia", ha dicho.