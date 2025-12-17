Cantabria impulsa el uso racional de los medicamentos con un grupo de trabajo - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha constituido el Grupo Autonómico de Trabajo del Uso Racional del Medicamento (URM) de Cantabria, una iniciativa a la que se ha sumado un total de 56 profesionales de todos los ámbitos asistenciales, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Así lo ha hecho durante un encuentro celebrado en el salón de actos de la Consejería de Salud, en el que la directora general de Farmacia, María Isabel Priede, y el gerente de Atención Primaria de Cantabria, José María Pérez, han destacado la experiencia, el conocimiento y el compromiso de estos profesionales, que han marcado el objetivo de impactar de manera positiva en la calidad de la atención sanitaria de Cantabria.

Concretamente, este grupo multidisciplinar de profesionales sanitarios participará en el diseño de un Programa de Uso Racional del Medicamento que será transversal en la organización sanitaria, y que se enfocará en fomentar el uso adecuado, seguro y eficiente de los medicamentos en la práctica clínica, ha informado el Ejecutivo regional.

Además, como referentes en la región, orientarán a la Administración en la planificación de estrategias de optimización farmacoterapéutica a través de receta médica y se encargarán de elaborar protocolos de tratamiento, crear materiales informativos, como infografías y difundir información tanto a profesionales como a pacientes.

Por otro lado, se ha abordado la necesidad de mejorar la adherencia a los tratamientos a través de estrategias que faciliten el cumplimiento terapéutico de los pacientes.

En este sentido, se ha debatido sobre las consecuencias de la polimedicación, definida como la toma de más de cinco medicamentos utilizados de forma crónica.

También se ha subrayado la necesidad de promover una desprescripción corporativa, sistematizada y con respaldo científico e institucional que identifique situaciones en las que reducir o retirar medicamentos puede mejorar significativamente la salud y calidad de vida de los pacientes.

Además, se ha propuesto la elaboración de protocolos de ajuste de dosis y duración de los tratamientos en función de las características individuales de cada paciente, como la edad, sexo, insuficiencia renal, fragilidad y protocolos de adecuación a la indicación clínica.

Asimismo, se ha hecho referencia a la evolución de las herramientas de prescripción, adaptándose a las necesidades actuales de los profesionales sanitarios.

Se ha puesto como ejemplo la sesión formativa celebrada el pasado mes de junio en el Centro de Salud de Bezana sobre la utilización de medicamentos biosimilares en Atención Primaria, como una línea de trabajo a seguir.