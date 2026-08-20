Cantabria impulsará con hasta 9.000 euros el comercio electrónico del sector minorista

Comercio minorista - GOBIERNO

SANTANDER, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria concederá ayudas de hasta 9.000 euros para impulsar el comercio electrónico del sector minorista. Las subvenciones podrán cubrir hasta el 80 por ciento de la inversión y beneficiarán a pequeños comercios y autónomos de la región.

La Consejería de Comercio ha publicado esta semana en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) la orden que establece las bases reguladoras de las ayudas, que estarán dirigidas a pequeñas empresas y autónomos del sector comercial y de servicios complementarios al comercio con establecimiento físico fijo o actividad de venta ambulante en Cantabria.

El Ejecutivo prevé que a mediados de septiembre se publique la convocatoria para que los interesados se puedan beneficiar de estas ayudas con la apertura del plazo de presentación, según indica en un comunicado.

Entre las actuaciones subvencionables se incluyen el diseño, desarrollo o rediseño de páginas web con funcionalidades de venta online, la implantación de plataformas de comercio electrónico, la integración con sistemas de gestión empresarial, el desarrollo de aplicaciones móviles comerciales, las acciones de posicionamiento web y marketing digital, así como la conexión con plataformas marketplace y la incorporación de soluciones de seguridad informática.

Asimismo, podrán subvencionarse gastos relacionados con consultoría especializada, asistencia técnica, formación vinculada al proyecto, adquisición e implantación de software, contratación de servicios en la nube, registro de dominios, alojamiento web y otras actuaciones asociadas al desarrollo de canales de venta electrónica.

DE 1.500 A 9.000 EUROS.

La orden, que establece una inversión mínima subvencionable de 1.500 euros, excluido el IVA, determina que, con carácter general, las ayudas podrán alcanzar hasta el 50 por ciento del gasto subvencionable, que se incrementará hasta el 60% para empresas que estén adheridas al Sistema Arbitral de Consumo de Cantabria y pertenezcan a una asociación de comerciantes inscrita en el registro autonómico correspondiente.

La cuantía máxima de la subvención será de 5.000 euros por beneficiario, si bien, con el fin de optimizar los recursos disponibles y favorecer el agotamiento del crédito presupuestario, las ayudas podrán incrementarse hasta el 70% de la inversión subvencionable con carácter general y hasta el 80% para los establecimientos que cumplan los requisitos adicionales de adhesión al Sistema Arbitral y pertenencia a asociaciones de comerciantes, con lo que en estos casos el límite máximo se eleva hasta 9.000 euros.

Las subvenciones se concederán en régimen de concurrencia competitiva mediante procedimiento abreviado, atendiendo al orden de presentación de las solicitudes que cumplan los requisitos, hasta agotarse del crédito disponible.

REFUERZO DE LA COMPETITIVIDAD COMERCIAL

El consejero del ramo, Eduardo Arasti, ha explicado que el objetivo de la iniciativa es favorecer la transformación digital de las pequeñas empresas y autónomos del sector comercial, facilitar la implantación y mejora de canales de venta online que permitan ampliar mercados, incrementar su competitividad y adaptarse a los nuevos hábitos de consumo.

"El comercio minorista constituye un sector estratégico para la economía regional por su contribución al empleo, la actividad económica y la cohesión territorial", ha subrayado Arasti, quien ha precisado que la creciente evolución de los canales digitales de comercialización "hace necesario" reforzar el apoyo a las empresas para que incorporen herramientas tecnológicas que faciliten su presencia en internet y mejoren su capacidad de venta a través de medios electrónicos".