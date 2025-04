Cantabria inicia la "desescalada" tras recuperar la normalidad y rebaja a nivel 1 el PLATERCANT

SANTANDER 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cantabria inicia la "desescalada" tras haberse recuperado "prácticamente" la normalidad tras el apagón de este lunes y baja a nivel 1 su Plan Territorial de Emergencias (PLATERCANT).

Así lo ha anunciado la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, tras estar al frente de la nueva reunión del Centro de Coordinación Operativa (CECOP), que se ha iniciado pasadas las 14.00 horas y ha durando menos de una hora.

De esta manera, esta rebaja a nivel 1 del PLATERCANT tras activarse ayer el 2 por el apagón, se mantiene la "vigilancia", la "coordinación" y la "capacidad de movilizar lo que haya que movilizar", pero ya con los recursos que "actúan, operan e intervienen" en la comunidad autónoma (emergencias, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que hay en Cantabria).

"Que todo va bien, vamos desescalando, que por lo que sea a las 19.00 horas ocurre algo, estamos activados y coordinados y estamos otra vez en circunstancias de reforzar inmediatamente para que no haya que poner la máquina desde cero sino que estamos en stand by pero preparados y todavía, no alarmados, pero sí en alerta", ha ejemplificado la presidenta, que ha explicado que no se va a activar a la Unidad Militar de Emergencias (UME) "porque no creemos que hay necesidad y hay comunidades autónomas que la necesitan".

En la reunión se ha analizado y valorado la situación actual, que es de "prácticamente absoluta normalidad" en la comunidad autónoma y ahora el objetivo es "afianzar" esa "normalidad".

Buruaga ha repasado que está recuperado el suministro eléctrico y la "normalidad social".

Ha explicado que el sistema educativo está funcionando do "con absoluta normalidad", la sanidad está también "a pleno rendimiento" en centros de salud y hospitales, llevándose a cabo tanto actividad programada como incluso ordinaria, con solo alguna incidencia "menor" en altas tecnologías sanitarias que es preciso resetear para volver a funcionar.

También hay "absoluta normalidad" en el transporte, con el tráfico ferroviario "restablecido", así como en los saneamientos y los abastecimientos.

Las telecomunicaciones son aún un punto "sensible", aunque están restablecidas por "encima del 95 por ciento".

En cuanto al tejido productivo e industrial, que "sufrió mucho" este lunes por el apagón, también ha visto restablecido el suministro eléctrico, "incluso sin limitaciones de potencia".

En esto último, Buruaga ha explicado que aún se está "un poco expectantes" ante "pocos de demanda" a lo largo de este mediodía y esta tarde en el sector, y aunque son "optimistas" hay que ver "que se afianza y consolida el suministro" en el sector.

Esta tarde o mañana podría reunirse de nuevo el CECOP -aunque puede que lo de forma presencial- para analizar cómo van las cosas.