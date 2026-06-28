Cantabria insiste en pedir prudencia a la población para evitar accidentes este verano

Cartel recomendaciones 112 Cantabria - GOBIERNO

SANTANDER, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria insiste un año más en pedir prudencia a la población para evitar accidentes este verano en el que, como en años anteriores, se prevé una notable afluencia de personas en espacios abiertos para realizar actividades al aire libre.

La práctica de deportes en entornos naturales incrementó los requerimientos de intervención en 2025 en un 39,67 por ciento, con subidas en los cuatros meses estivales, pero especialmente en junio, con un 141,18%.

Y en la presente campaña estival se esperan de nuevo altas tasas de turismo y una importante afluencia a espacios abiertos, más cuando la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) es para estos meses de temperaturas más cálidas de lo normal en la mayor parte de España.

El buen tiempo y la alta afluencia de visitantes puede provocar un aumento del número de accidentes, como sucedió en años anteriores, caso de 2025, con un verano marcado por temperaturas cálidas (+1,7°C) y un 78% menos de precipitaciones, lo que incrementó en un 44,26% los rescates en montaña y un 58,33% las intervenciones en playas.

La consejera de Presidencia y Seguridad, Isabel Urrutia, ha evidenciado que Cantabria es una región en la que, por su propia orografía, se realizan multitud de planes deportivos y de ocio en la naturaleza: en el mar, las playas, las cuencas fluviales, el pantano del Ebro, en cuevas y montaña.

Ante esto, ha incidido en que "la autoprotección es el primer y más importante eslabón de la cadena de emergencias, ya que sin accidente no hay intervenciones".

CONSEJOS

Para evitar accidentes, el Gobierno cántabro pide extremar la prudencia y preparar bien cualquier tipo de actividad a realizar.

Así, para practicar deportes al aire libre recomienda disponer de equipos adecuados a la disciplina; informar a familiares o amigos de la actividad a realizar, el lugar al que se va a acudir y la hora prevista de regreso; llevar el teléfono móvil cargado; consultar los partes meteorológicos, y respetar las indicaciones y prohibiciones de las autoridades, fundamentalmente en el mar y la montaña.

Y si la actividad requiere gran esfuerzo hay que mantener una buena hidratación, llevar comida, protegerse del sol, y adaptar la exigencia de la disciplina a las condiciones físicas de cada persona, si se sale en grupo al practicante con menor resistencia.

El Ejecutivo también pide prudencia en las playas y respetar las banderas que indican el peligro del agua, hacer caso de las advertencias de los socorristas, y extremar las precauciones en el baño, en especial en los arenales que carezcan de servicio de vigilancia o en horarios en los que no estén operativos.

Recomienda además evitar meterse en el agua más allá de las zonas en las que se hace pie; tener en cuenta las subidas y bajadas de su nivel, muy acusadas en el Cantábrico; la altura de las olas, y conocer las corrientes. Para baños en playas desconocidas se aconseja extremar la prudencia y quedarse en zonas en las que se pueda garantizar la salida del agua en todo momento.

En ríos, pantanos y piscinas el baño debe realizarse en zonas acotadas, si las hay; cerca de la orilla y lejos de corrientes y siempre mejor en áreas en las que se haga pie. En estos espacios hay que vigilar de forma continua a los menores y en el caso de que usen elementos de ayuda para flotar, comprobar que hayan pasado los controles de calidad establecidos.

Y en días calurosos hay que proteger a niños, ancianos y personas con algún tipo de patología de la incidencia del sol, mantener hidratación adecuada y no realizar esfuerzos en las horas centrales del día para evitar golpes de calor.

Del mismo modo, se solicita colaboración para evitar incendios, tanto dentro como fuera del hogar. Así, se recomienda comprobar antes de salir de casa que los aparatos eléctricos permanecen apagados, comunicar al 112 la realización de barbacoas en espacios públicos y sólo hacerlas aquellos habilitados, no dejar basura en montes y playas ni descuidar las quemas controladas, así como respetar los periodos de prohibición para actividades con fuego.

En los desplazamientos, el Gobierno insta a moderar la velocidad, respetar la distancia de seguridad, extremar la prudencia ante fenómenos atmosféricos adversos y planificar los viajes respetando los tiempos de descanso.