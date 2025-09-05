Cantabria insta a Rodríguez a "guardarse sus amenazas" a las CCAA con el Plan de Vivienda

Archivo - El consejero de Fomento, Roberto Media, con la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

El consejero del ramo pide a la ministra que "se baje del pedestal" y convoque la sectorial para abordar el Plan con las comunidades

SANTANDER, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria (PP) ha instado a la ministra de Vivienda, la socialista Isabel Rodríguez, a "guardarse" sus "amenazas" a las comunidades autónomas sobre el Plan de Vivienda y le ha pedido que, "de una vez por todas se baje del pedestal" y convoque ya la sectorial para abordar el asunto.

Así lo ha hecho este viernes el consejero del ramo, Roberto Media (PP), que ha censurado las declaraciones realizadas este jueves por Rodríguez en un mitin del PSOE de Extremadura en las que la ministra expresó su expectativa de contar con la "colaboración" de las comunidades autónomas en el próximo Plan Estatal de Vivienda, aunque advirtió que, si no se suman, "lo que estaba previsto para la comunidad autónoma irá destinado a los ayuntamientos que quieran comprometerse con políticas de vivienda".

"Yo no sé si la ministra Rodríguez conoce cuál es el organigrama del Estado español", ha afirmado Media, que le ha replicado que son las comunidades las que tienen "prácticamente la totalidad" de la competencia en materia de vivienda. "Por lo tanto, las amenazas de la señora Rodríguez, que se las vaya guardando", ha añadido.

El consejero ha lamentado que "nadie conoce" el Plan de Vivienda del que habla Rodríguez pues "ella se lo ha guisado consigo misma" y, además, "huye" de las sectoriales porque en ellas el PP tiene mayoría.

"No nos va a imponer nada por mucho que ella en un mitin del partido socialista lo diga", ha dicho Media, que ha urgido a la convocatoria de una sectorial para abordar con las comunidades este plan, que deber ser "útil" y "servir para que nuestros jóvenes tengan futuro".

Así, Media le ha pedido que atienda lo que le dicen las comunidades autónomas y aborde con ellos el Plan porque "conocemos mejor que nadie cómo son las necesidades que tienen nuestros ciudadanos".

Además de las recientes declaraciones de la ministra, el consejero ha criticado duramente su gestión y también la ley estatal de Vivienda, que a su juicio es un "desastre", y ha vuelto a reclamar la derogación de las partes "más dañinas" de la norma.

Según Media, "jamás ha habido un ministerio con peor gestión que el ministerio de la vivienda de la señora Rodríguez". "Está absolutamente paralizado no se hacen inversiones, no se hace nada de nada y lo que hace todos los días es amenazar a los consejeros. Ha elegido un mal camino", ha zanjado.

También, cuestionado sobre el ofrecimiento del delegado del Gobierno, Pedro Casares (PSOE), al Gobierno regional de un pacto por la vivienda, Media ha señalado que "con quien yo tengo que hablar las cuestiones de ese plan nacional de vivienda es con la ministra Rodríguez". "Creo que el señor Casares tiene poco que ofrecer en esta materia y por desgracia en otras muchas", ha concluido.