Cantabria invertirá 10 millones hasta 2030 para avanzar en simplificación administrativa y digitalización

La consejera Isabel Urrutia en el primer Foro de Simplificación Administrativa - GOBIERNO

SANTANDER, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria planea destinar cerca de 10 millones de euros hasta 2030 al desarrollo de medidas de simplificación administrativa, eliminación de trabas burocráticas y transformación digital de la Administración autonómica, dentro del proyecto estratégico 'Cantabria Facilita'.

La consejera del ramo, Isabel Urrutia, ha presentado este viernes el alcance del Plan de Simplificación Administrativa y el Plan de Administración Digital, dos instrumentos "fundamentales" que contienen 120 actuaciones y más de 100 acciones tecnológicas y organizativas, que marcarán la hoja de ruta de la modernización administrativa de la comunidad autónoma durante los próximos cuatro años.

Tras aprobar el Ejecutivo autonómico este jueves los citados planes, la consejera los ha dado a conocer en el I Foro de Simplificación Administrativa celebrado en el Palacio de Festivales, resumiendo que buscan "una Administración a un solo clic", y facilitar la vida de personas y empresas mediante servicios digitales "más sencillos, accesibles y comprensibles".

El objetivo, ha dicho, es impulsar la economía regional, proveer de servicios públicos más eficientes y preparar a los empleados públicos para la transformación.

El nuevo Plan de Simplificación Administrativa se estructura en seis líneas estratégicas, 17 objetivos específicos y 65 actuaciones concretas orientadas a simplificar procedimientos, fomentar una cultura administrativa más eficiente y aprovechar el potencial de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial.

Este documento presta especial atención a la formación y acompañamiento de los empleados públicos, a los que la consejera ha definido como "el músculo de la Administración y los protagonistas de la transformación".

Por su parte, el Plan de Administración Digital contempla 32 objetivos, 55 actuaciones y 104 acciones tecnológicas, organizativas y normativas agrupadas en ocho líneas estratégicas. Tres de ellas estarán centradas directamente en la ciudadanía: confianza digital, identidad digital e inclusión y territorio, con el objetivo de reforzar la seguridad, facilitar la identificación electrónica y evitar brechas digitales.

Otras líneas se orientan a mejorar la eficiencia interna de la Administración mediante automatización de procesos y refuerzo de las competencias digitales del personal público. El plan también incorpora actuaciones específicas en materia de datos e inteligencia artificial, infraestructuras tecnológicas, ciberseguridad y gobernanza digital.

En este contexto, Urrutia ha defendido que la transformación administrativa "no puede hacerse sin presupuesto" y ha ensalzado las cuentas del 2026, que incluyen más de dos millones de euros iniciales destinados específicamente a simplificación administrativa y administración digital.

Entre las actuaciones previstas figuran la incorporación de cuatro técnicos de gestión de sistemas que se unirán a un equipo de nueve técnicos que actualmente se dedican en exclusiva a la mejora y adaptación de los procedimientos y que apoyan la labor de todas las consejerías, además de la ampliación del contrato SUMA de aplicaciones corporativas.

Ante representantes institucionales, organizaciones empresariales, sindicatos, colegios profesionales y empleados públicos, la consejera ha reivindicado en el Foro que el proyecto 'Cantabria Facilita', puesto en marcha al inicio de la legislatura en 2023, "nació del diálogo, del trabajo y de la escucha permanente a la sociedad cántabra".

Y ha recalcado que ha sido el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga "el que ha puesto la simplificación administrativa en la hoja de ruta del Gobierno de Cantabria y en el trabajo diario de la Administración". Además, ha vinculado los efectos de estas políticas con los actuales indicadores económicos de Cantabria, como el incremento del 5,7% en la creación de empresas, el aumento de la confianza empresarial y del número de autónomos o la tasa de paro más baja de España.

También ha repasado la labor realizada para señalar que el primer año y medio de legislatura se dedicó fundamentalmente a "poner los cimientos" de una transformación que "no existía en nuestra Administración".

Y es que ha lamentado que el actual Ejecutivo del PP se encontró "una Administración montada por dos gobiernos y nueve reinos", con estructuras y procedimientos descoordinados que dificultaban cualquier avance en interoperabilidad y tramitación conjunta.

Entre las medidas desarrolladas hasta ahora, ha incidido en el trabajo realizado para integrar y unificar el expediente electrónico en el gestor corporativo de expedientes de la Administración, una herramienta que no estaba implantada de forma homogénea en todas las consejerías.

Según ha detallado, el número de procedimientos integrados en el gestor corporativo ha pasado de 705 en 2023 a más de 1.500 previstos para 2026, lo que supone un incremento del 125%. Asimismo, el volumen de expedientes tramitados mediante este sistema ha pasado de 470.000 en 2023 a 960.000 en 2026, un aumento del 104%.

NUEVAS HERRAMIENTAS

Urrutia ha indicado que este trabajo interno, aunque poco visible para la ciudadanía, era "fundamental" para avanzar en la interoperabilidad administrativa y poder desplegar nuevas herramientas contempladas tanto en la Ley de Simplificación Administrativa como en los nuevos planes estratégicos.

Entre ellas, ha citado la futura carpeta ciudadana, la carpeta empresarial y la nueva sede electrónica del Gobierno de Cantabria, así como el desarrollo de cuadros de mando para visualizar de forma estructurada e intuitiva la información relativa a procedimientos administrativos.

Por su parte, los directores generales de Simplificación Administrativa, Transparencia y Participación Ciudadana, Paulino Sánchez, y de Informática, Pablo Izu, han sido los encargados de detallar las líneas y acciones de ambos planes aprobados ayer por el Ejecutivo.

Posteriormente, en una segunda mesa, se ha abierto un coloquio sobre estas políticas en la que han intervenido el presidente de CEOE-Cepyme, Enrique Conde; el de Cámara de Torrelavega, Carlos Augusto Carrasco; la directora general de Cámara Cantabria, Rosa Vega, y el representante de la Unión Profesional, Fernando Rodríguez.

También han asistido al acto los consejeros de Economía, Luis Ángel Agüeros, y de Salud, César Pascual, así como la presidenta del Parlamento de Cantabria, María José González Revuelta, entre otras autoridades.